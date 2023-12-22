وزارة النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لطريق كفر الشيخ - دسوق الحر

وزارة النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لطريق كفر الشيخ - دسوق الحر
التاريخ
12/22/2023 11:20:30 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق كفر الشيخ / دسوق الحر المزدوج، من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك بطول 13 كم كمرحلة أولى بعدد 3 حارات، ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترا، واشتمل المشروع على 22 عملا صناعيا (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات.
وأضاف وزير النقل أنه جار تنفيذ أعمال ربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85%، كذلك الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 مترا بعرض 9 أمتار، وإنشاء كوبري سطحى أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل.
كما سيتم استكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف 8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية أى أراضٍ زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.
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