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وزارة النقل: انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى لطريق كفر الشيخ - دسوق الحر

12/22/2023 11:20:30 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، أنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق كفر الشيخ / دسوق الحر المزدوج، من خلال النيل العامة للإنشاء والطرق، إحدى شركات القابضة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، وذلك بطول 13 كم كمرحلة أولى بعدد 3 حارات، ليصبح إجمالي عرض الطريق 26 مترا، واشتمل المشروع على 22 عملا صناعيا (13 كوبري علوي + عدد 9 أنفاق ) بالإضافة إلى أعمال الحمايات.



وأضاف وزير النقل أنه جار تنفيذ أعمال ربط على طريق قلين سيدي سالم بطول 1 كم والتي وصلت نسبة تنفيذها حتى الآن إلى 85%، كذلك الربط بين طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الحر وطريق كفر الشيخ دسوق القديم بطول 550 مترا بعرض 9 أمتار، وإنشاء كوبري سطحى أعلى مصرف نمرة 8 وتطوير وإعادة تأهيل الكوبري الحالي بالتنسيق مع وزارة النقل.



كما سيتم استكمال رفع كفاءة وتطوير طريق كفر الشيخ دسوق القديم الزراعي في المسافة من مصرف 8 وحتى دسوق بطول 16 كم مع المحافظة على عدم نزع ملكية أى أراضٍ زراعية حفاظًا على الرقعة الزراعية.












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