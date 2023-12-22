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الجزائر: 50 مليار دولار استثمارات فى مجال التنقيب والتطوير للمحروقات

12/22/2023 11:20:28 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية المملوكة للحكومة اعتزامها تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة من ٢٠٢٤ -٢٠٢٨ للاستثمار في مجال التنقيب والاستغلال والتطوير للمحروقات.



وأوضح المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشى، في تصريحات له بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال60 لتأسيس الشركة الجزائرية، أنه في إطار تطوير قدرات الشركة في مجال الاستثمار لاسيما على مستوى نشاطات المنبع (التنقيب والكشف والاستغلال)، تم تخصيص مبلغ 50 مليار دولار خلال الفترة 2024-2028 لهذا الغرض؛ منها 36 مليار دولار موجهة للاستكشاف والإنتاج.



وأضاف أن سوناطراك تتطلع إلى تطوير محفظتها الاستثمارية بتوسيع نشاطاتها في مجال الصناعات البتروكيميائية من خلال إنتاج "البوليبروبيلان"، والمشروع الضخم المدمج لإنتاج الفوسفات الذي سيمكن الجزائر بعد إنجازه من أن تصبح من أكبر مصدري الأسمدة على المستويين الإقليمي والدولي.












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