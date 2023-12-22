Saturday, 23 December 2023 09:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الجزائرى يلقى خطابا أمام البرلمان يتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية

12/22/2023 11:20:28 PM
(MENAFN- Youm7) يلقي الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، الاثنين المقبل، خطابا موجها للأمة الجزائرية أمام غرفتى البرلمان.



ومن المقرر أن يتناول الرئيس الجزائري في هذا الخطاب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكذلك السياسة الخارجية دون إغفال تحديد آفاق السنة القادمة.



واستدعى الرئيس الجزائري غرفتى البرلمان للانعقاد في دورة غير عادية، وفقا للقرار الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية.



ويمنح الدستور الجزائري الرئيس صلاحية استدعاء البرلمان بغرفتيه للاجتماع وفقا للقانون الذي يحدد تنظيم الغرفة الأولى والثانية من المؤسسة التشريعية وعملهما، وكذلك العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.












MENAFN22122023000132011024ID1107650501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث