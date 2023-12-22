جوتيريش: الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر خارج حدود غزة

MENAFN - Youm7) أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر بالفعل خارج قطاع غزة.

وقال جوتيريش للصحفيين: "انتشار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود غزة بات يحدث بالفعل".

وأكد غوتيريش أن الضفة الغربية قد "وصلت فعلا إلى نقطة الغليان"، وأن النيران تشتعل يوميا على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وأن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر يمكن أن تؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية.

وفي وقت سابق، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن جوتيريش شاهد الفيلم الوثائقى الذي أعده الجيش الإسرائيلى عن هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وذكرت القناة 12 أن جوتيريش شاهد الفيديو الذي تبلغ

مدته 47 دقيقة في عرض خاص في مقر الأمم المتحدة بعد ضغوط كبيرة من المسؤولين الإسرائيليين.

ووفقا لمندوب إسرائيل في الأمم المتحدة، قال غوتيريش بعد مشاهدة الفيديو

إن هجوم حماس في جنوب إسرائيل هو "الإنسانية في أسوأ حالاتها".

وكتب إردان على منصة X: "الآن سنرى ما إذا كانت تصريحاته العلنية ستتغير وما إذا كان يفهم حقا مهمة إسرائيل المتمثلة في القضاء على هذا الشر من على وجه الأرض وإعادة الرهائن إلى الوطن".

وأضاف: "لو التزمت الأمم المتحدة بمبادئها التأسيسية، لكنت سمعت مثل هذا الكلام في اليوم الأول للحرب".

وها هي قد

دخلت الحرب على غزة يومها الـ77

حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، رغم انسحاب أهم لواء إسرائيلي "بشكل مؤقت".