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تعرف على أهمية التوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى

12/22/2023 11:20:24 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أهمية التوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الاستخدام، فإنه يصبح من الضرورى زيادة الاعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء، خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهمية الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية وفقًا لتصريحات الدكتور هانى سويلم وزير الرى:





1- أهمية التوسع في إعادة إستخدام المياه ، ولكن عند وصول هذا المورد للحد الأقصى من الإستخدام يصبح من الضرورى الإعتماد على التحلية.



2- زيادة الاعتماد على تحلية المياه لتحقيق الإنتاج الكثيف للغذاء خاصة مع قدرة العديد من المحاصيل على التكيف مع درجات مختلفة من الملوحة.



3- أهمية اختيار التقنيات الملائمة اعتماداً على البصمة المائية للمحاصيل وبما يحقق أعلى إنتاجية محصولية بإستخدام نفس وحدة المياه.



4- دور هام للقطاع الخاص في جعل تحلية المياه ذي جدوى إقتصادية في المستقبل ، مع التوسع في دراسات التحلية لتقليل التكلفة خاصة مع تراجع تكلفة الطاقة .



5- أهمية التعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بشكل إقتصادى بدلاً من إلقاءها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية .














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