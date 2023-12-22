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المستندات المطلوبة لاستخراج قيد اتحاد شاغلين بأحياء الجيزة.. تعرف عليها

12/22/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Youm7) عملت المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة على تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها، ومنها (استخراج صورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدات المحلية - استخراج شهادة بيانات منشأة - استخراج رخصة إشغال - تجديد رخصة إشغال - استخراج ترخيص إعلان - تجديد ترخيص إعلان - استخراج رخصة تركيب مصعد جديد - تجديد رخصة مصعد - ترخيص محل - تجديد رخصة محل - إلغاء رخصة محل - تعديل رخصة محل "إضافة شريك" - نقل رخصة محل في حال الوفاة أو التنازل - استخراج بلد تالف أو فاقد لرخصة محل).



ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج قيد اتحاد شاغلين من المراكز التكنولوجية بالجيزة.



1-عقد ملكية أو إيجار الشقة لرئيس الاتحاد وأمين الصندوق مع صورة الرقم القومي.

2-موافقة 60% من عدد السكان بصور الرقم القومي لكل منهم.

3- كشف بموافقة 25% من السكان عن تأسيس اتحاد الشغالين.

4- محضر اجتماع جمعية عمومية تأسيسية.

5- صورة من الدعوة المعلنة للاتحاد.

6- دعوة جمعية عمومية قبل الاجتماع بـ15 يوما وتوقيع جميع السكان عليها وإرسال الدعوة بالبريد المصري المسجل بعلم الوصول.

7- صحيفة الحالة الجنائية حديثة لكل أعضاء الاتحاد (رئيس الاتحاد – أمين الصندوق نائب – العضو).

8- صورة الرخصة أو كشف مشتملات للعقار.

9- كشف بفرز الوحدات (جدول برقم الدور ورقم الشقة واسم صاحب الشقة).

10-اللائحة التأسيسية للاتحاد (من الحي).

11- إقرار بصحة الأوراق (من الحي).



شهدت محافظة الجيزة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا، أبرزها في (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس).












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