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نقيب البيطريين: فتح أبواب مشروع العلاج اليوم لإتاحة فرصة الاشتراك للأعضاء

12/22/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريي ، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية عن فتح أبواب مشروع العلاج، اليوم السبت القادم 23 ديسمبر2023، لإتاحة الفرصة أمام
الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بالمشروع للمرة الأولى أو التجديد للعام الجديد 2024، لافتا إلى أن يوم الخميس المقبل، الموافق 28 ديسمبر الجارى، هو أخر أيام فتح باب الاشتراك للمرة الأولى أو الأعضاء الراغبين فى إضافة أو حذف عضو بكافة مقرات المشروع.



وأشار إلى أن الأعضاء الراغبين فى التجديد فقط دون حذف أو إضافة فيمكنهم التجديد حتى 31 ديسمبر "أونلاين فقط، واستلام الكارنيهات لاحقاً فى أى يوم من العام الجديد، وذلك لتوقف تقديم الخدمات فى الاتحاد يوم 31 ديسمبر2023 لأعمال الجرد السنوى طبقاً لتعليمات لجهاز المركزى للمحاسبات.



وكان قد تم اتخاذ حزمة من القرارات تزامنا مع بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج، هى:



1 -تخفيض قيمة الاشتراك للاعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه أو أحد ذويهم من المشتركين عند بلوغ نفس السن شرط بلوغ العضو الاصلى لسن السبعين اولا.



2-احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.



3-السماح باشتراك الابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.



4-الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.



5- الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.



6-استمرار اعفاء أسر الأعضاء من شهداء كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.



7- تخفيض الاشتراك للأعضاء لمشتركين الذين تخطوا السبعين عاماً إلى 500 جنيه فقط.












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