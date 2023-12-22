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تعرف على أهم المعاملات الزراعية للمحاصيل فى الأسبوع الثانى من كهيك

12/22/2023 11:20:23 PM
(MENAFN- Youm7) "كيهك "رابع شهور السنة القبطية أو المصرية القديمة يبدأ فى 11 سبتمبر من كل عام، وهو رمز الخير لدى قدماء المصريين، ومن أشهر أمثاله "كيهك صباحك مساك، تقوم من فطورك تحضر عشاك"، ومثل "اللى متشبعش فى كيهك أدعوا لها بالهلاك" كناية عن توفر العلف الخضر للمواشي، وكذلك "كيهك برد فوق وبرد تحت" أى أن البرد غلب على المسكن بأدواره"، حيث يعتبر أبرد شهور السنة وشهر طوبة.



ويتمتع شهر كيهك بجو مثالى للقمح والفول البلدي والبسلة والبطاطس الشتوى فى آخر عمرها وللبنجر العروة الأولى.



وفى التقرير نتعرف على اهم
المعاملات الشتوي للمحاصيل الزراعية فى الاسبوع الثانى من كهيك



1- إجراء رية التشتية للقمح مع اضافة دفعة التسميد الاولي ويفضل اضافة ١٠ لتر فسفوريك لزيادة معدلات التفريع.



2-
بدء زراعة عروة البطاطس الصيفية واجراء الرية الاولى للزراعات المبكرة مع اضافة دفعة الازوت في صورة نترات نشادر .



3- تكثيف اضافات البوتاسيوم
للتحجيم في البطاطس الشتوية والبنحر والثوم والبصل المقور
والسبعيني
.



4- اجراء الرشات الوقائية ضد امراض الرطوبة في الفول والطماطم والفلفل
والفراولة والخرشوف وغيرها.



5- سرعة الانتهاء من التقليم والتخلص من مشاكل الموسم السابق لكل اشجار الفاكهة“مانجو زيتون رمان متساقطات“.
















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