رئيس النمسا يدعو للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Youm7) دعا الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين إلى ضرورة وجود طريق للعودة إلى طاولة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لافتا الى انه ربما يمكن للنمسا أيضًا أن تشارك أيضا كوسيط.

وحث الرئيس النمساوي- في تصريحات الجمعة - الأحزاب السياسية في البلاد إلى التصرف بعقلانية في الفترة التي تسبق انتخابات الاتحاد الأوروبي والمجلس الوطني والتى تعقد في العام المقبل.

وقال فان دير بيلين إن بلاده ملتزمة بدعم كافة قضايا التعاون الأوروبية، مشيرا الى اهمية زيادة وعي الناخب بخطورة وصول المتطرفين اليمينيين الى البرلمان الأوروبي في انتخابات يونيو المقبل.

وأوضح فان دير بيلين أنه على الرغم من العديد من المشاكل الاقتصادية في البلاد فإن النمسا هي واحدة من أغنى دول العالم وتعتز في ذلك بالانتماء الى الاتحاد الأوروبي والتنسيق معه.



