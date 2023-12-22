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كازاخستان والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون المشترك

12/22/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف الجمعة مع السفير الأمريكى لدى كازاخستان دانييل روزنبلوم سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية إنه خلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي.


كما أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، أن التعاون الكازاخستاني الأمريكي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأمن والتنمية المستدامة وجدول أعمال المناخ والعلاقات الإنسانية.


ووصف رئيس الدولة التفاعل الاقتصادي بأنه القوة الدافعة للعلاقات الثنائية، وأشار إلى الحاجة إلى توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري كما ناقشا في الاجتماع فرص توسيع الاتصالات في مجالات مثل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة الخضراء والبيئة والتعدين.








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