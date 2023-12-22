كازاخستان والولايات المتحدة تبحثان توسيع التعاون المشترك

(MENAFN
- Youm7) بحث الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف الجمعة مع السفير الأمريكى لدى كازاخستان دانييل روزنبلوم سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات وتطوير العلاقات الثنائية.
وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية إنه خلال اللقاء، ناقش الطرفان قضايا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى قضايا المتعلقة بالأمن العالمي والإقليمي.
كما أكد الرئيس قاسم جومارت توكاييف، أن التعاون الكازاخستاني الأمريكي يغطي مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأمن والتنمية المستدامة وجدول أعمال المناخ والعلاقات الإنسانية.
ووصف رئيس الدولة التفاعل الاقتصادي بأنه القوة الدافعة للعلاقات الثنائية، وأشار إلى الحاجة إلى توسيع التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري كما ناقشا في الاجتماع فرص توسيع الاتصالات في مجالات مثل التجارة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة الخضراء والبيئة والتعدين.
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