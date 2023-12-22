وزيرا خارجية أمريكا والدنمارك يؤكدان على التزامهما بدعم أوكرانيا

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، ونظيره الدنماركى لارس لوكه راسموسن على التزام بلديهما بدعم أوكرانيا.
وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن بلينكن اجتمع مع راسموسن فى واشنطن ووقعا اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والدنمارك.
كما أكد الجانبان التزامهما بدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وشددا على التزام الولايات المتحدة والدنمارك المشترك باعتبارهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي"ناتو" لتعزيز الأمن عبر منطقة المحيط الأطلنطي وضمان انضمام السويد السريع إلى الحلف.
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