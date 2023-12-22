وزيرا خارجية أمريكا والدنمارك يؤكدان على التزامهما بدعم أوكرانيا

MENAFN - Youm7) أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، ونظيره الدنماركى لارس لوكه راسموسن على التزام بلديهما بدعم أوكرانيا.

وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية، أن بلينكن اجتمع مع راسموسن فى واشنطن ووقعا اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والدنمارك.

كما أكد الجانبان التزامهما بدعم أوكرانيا في الحرب مع روسيا، وشددا على التزام الولايات المتحدة والدنمارك المشترك باعتبارهما حلفاء في حلف شمال الأطلسي"ناتو" لتعزيز الأمن عبر منطقة المحيط الأطلنطي وضمان انضمام السويد السريع إلى الحلف.



