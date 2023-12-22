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المئات يحتجون على قوانين الهجرة فى باريس

12/22/2023 11:20:20 PM
(MENAFN- Youm7) شارك مئات الأشخاص في باريس في الاحتجاج على القانون الجديد الذي يشدد قواعد الهجرة فى فرنسا، والمعروف بقانون دارمانين نسبة لوزير الداخلية جيرالد دارمانين

فقد احتج مئات المهاجرين في باريس الجمعة، ومعظمهم أفارقة. وسار طابور من المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها: "حرية التنقل والإقامة للجميع"، و"لا لقانون دارمانين" و"لن يتم ترحيل أي شخص" و"امنحوا الشرعية ولن يكون هناك مهاجرون غير شرعيين"، كما ردد المشاركون شعارات تنتقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين.

نظمت هذه الفعالية جمعيات حماية المهاجرين،
فدعت لزيادة الضغط على السلطات وخروج احتجاجات في جميع أنحاء فرنسا. ومن المقرر تنظيم "مسيرات تضامنية" مماثلة في رين ومرسيليا وليون وتولوز وبريست ومدن أخرى.

كما دعت الجمعيات النقابات العمالية لتنظيم إضرابات“ضد العنصرية والفاشية”.

وقد دعت أمس الأمينة العامة لاتحاد العمال العام، صوفي بينيه، لتنظيم "عصيان مدني عام" احتجاجا على قانون تشديد تعسف قوانين الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويسمح بترحيل المهاجرين غير الشرعيين.







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