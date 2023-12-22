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الإسماعيلى يبحث عن ودية ثانية استعدادا لمواجهة المصرى فى دورى Nile

12/22/2023 11:20:17 PM
(MENAFN- Youm7) يبحث فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال عن خوض مباراة ودية ثانية استعدادا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى Nile.



وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile
المقبلة.



جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.



ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.



وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.



ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.












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