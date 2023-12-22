الإسماعيلى يبحث عن ودية ثانية استعدادا لمواجهة المصرى فى دورى Nile

الإسماعيلى يبحث عن ودية ثانية استعدادا لمواجهة المصرى فى دورى Nile
التاريخ
12/22/2023 11:20:17 PM
(MENAFN
- Youm7) يبحث فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال عن خوض مباراة ودية ثانية استعدادا لمواجهة فريق المصرى البورسعيدى، فى الأول من يناير المقبل بالجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى Nile.
وحقق فريق الإسماعيلى الفوز على زد بهدف نظيف عصر الخميس، في مباراة ودية في إطار استعداد الفريقين لاستئناف مباريات دورى nile
المقبلة.
جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق محمد حسن، فى المباراة التى أشرك خلالها إيهاب جلال معظم اللاعبين لتجهيزهم للمباريات المقبلة.
ويفتقد فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال جهود لاعبه إياد العسقلانى فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري بعد تعرضه للطرد فى مباراة إنبى الأخيرة بالمسابقة.
وبدأ الإسماعيلى مبارياته فى دورى Nile بالهزيمة أمام زد بهدف نظيف، ثم الفوز على الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهزيمة من فاركو بهدف نظيف، والتعادل مع الداخلية سلبيا، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف، ثم فاز على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف قبل أن يخسر من انبى بهدف دون رد.
ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر فى ترتيب جدول دورى Nile برصيد 7 نقاط جمعها من 9 مباريات، حيث حقق الفوز فى مواجهتين وتعادل فى لقاء وخسر 6 مباريات، سجل لاعبو الدراويش 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13 هدفا.
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