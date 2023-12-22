موعد مباراة الأهلى القادمة أمام سيراميكا فى السوبر المصرى والقناة الناقلة

MENAFN - Youm7) تطير في السادسة مساء اليوم السبت بعثة فريق الكرة بالنادى الاهل من الامارات متوجهة للسعودية للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد الإنتهاء من بطولة كأس العالم للأندية المُقامة حالياً بالسعودية.

موعد مباراة الاهلى القادمة أمام سيراميكا في السوبر المصري

ويستعد الاهلى لمواجهة سيراميكا المقرر لها التاسعة مساء الاثنين المقبل فى الامارات ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري

مشوار الاهلى فى السوبر المصري

ومن المقرر أن يخوض الاهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا في الـ25 من الشهر الجاري على أن يواجه الفائز من الاهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الاهلى يطلب تأجيل مباراتى السوبر المصريأرسل النادي الأهليخطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم ٢٦/١٢/٢٠٢٣ على أن تكون المباراة الثانية يوم ٢٩/١٢/٢٠٢٣، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر ٢٤ ساعة فقط.وأوضح الأهلي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.القناة الناقلة لمباريات الاهلى فى السوبر المصري





تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الاهلى فى السوبر المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.