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مودرن فيوتشر يستعين بصن داونز قبل مواجهة بيراميدز فى السوبر المصري

12/22/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Youm7) استعان البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر ، بالمباريات السابقة لفريق بيراميدز، وآخرها مواجهتي صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وذلك استعداداً للقاء المرتقب بين فيوتشر وبيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري بالإمارات.



ويواجه فريق مودرن فيوتشر نادي بيراميدز يوم 25 ديسمبر الجاري بنصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.



ويستهدف الجهاز الفني لمودرن فيوتشر تحديد أبرز نقاط القوة والضعف لدى بيراميدز لوضع خطة الفوز في لقاء السوبر، ومن المقرر أن يعقد فورموسينيو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض الأمور الفنية قبل انطلاق مران الفريق اليوم بالامارات.



وتضم بعثة مودرن فيوتشر المتواجدة حالياً بالإمارات 24 لاعباً وهم: محمود جنش، محمود حمدي، محمد طارق، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، محمود رزق، عمر كمال، محمد ربيعة، محمد فاروق، غنام محمد،محمد صادق، عمر محمد، جوناثان نجويم، باباتوندي بيلو، عبد الكبير الوادي، كاجالي درامي، علي زعزع، هشام عادل، محمد محمود، اموراني حساني، احمد عاطف، مروان محسن، عمر السعيد.



ورافق الفريق كل من أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر ورئيس البعثة، وهيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.












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