جلسة بين معتمد جمال ومعاونيه لتحديد برنامج الزمالك بعد الإجازة

MENAFN - Youm7) يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني للأبيض،بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين،لمدة أسبوع،وتنتهى الأربعاء المقبل،للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق الأبيض،بعد تأجيل مباراة سيراميكا في الدورى والتي كان مقرر لها في الثانى من يناير المقبل.

ويرغب معتمد جمال في وضع ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، والاتفاق على مواعيد السفر إلى دولة الإمارات فضلاً عن خطة الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفين،وآليات المشاركة

فيها،خاصة أن مواعيدها ستتوافق مع وديات معسكرى الإمارات.

ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل

فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24

يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.







