Saturday, 23 December 2023 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جلسة بين معتمد جمال ومعاونيه لتحديد برنامج الزمالك بعد الإجازة

12/22/2023 11:20:16 PM
(MENAFN- Youm7) يعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع معاونيه في الجهاز الفني للأبيض،بعد انتهاء الإجازة التي منحها للاعبين،لمدة أسبوع،وتنتهى الأربعاء المقبل،للاتفاق على خطة المرحلة المقبلة وبرنامج الفريق الأبيض،بعد تأجيل مباراة سيراميكا في الدورى والتي كان مقرر لها في الثانى من يناير المقبل.

ويرغب معتمد جمال في وضع ترتيب أولويات المرحلة المقبلة، والاتفاق على مواعيد السفر إلى دولة الإمارات فضلاً عن خطة الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفين،وآليات المشاركة
فيها،خاصة أن مواعيدها ستتوافق مع وديات معسكرى الإمارات.

ويرسم معتمد جمال خلال اليومين المقبلين خطة معسكرى الإمارات الذين يخوضهما الفريق فى يناير، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين وتجهيزهما بالشكل الأمثل خلال فترة التوقف الدولى التى ينشغل
فيها المنتخب الوطنى بمنافسات كأس الأمم الأفريقية.

واتفق الزمالك على المشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18حتى 24
يناير المقبل، والتي يستهلها الأبيض بمواجهة الوحدة يوم 20 يناير المقبل، بينما يلاقي الاتفاق السعودى أم صلال القطرى فى ذات اليوم.

كما أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق على المشاركة في دورة ودية ثانية بدولة الإمارات بمشاركة ووهان الصينى وأهلى جدة السعودي والرجاء المغربي في الفترة من 24 يناير حتى 28 من ذات الشهر.









MENAFN22122023000132011024ID1107650485

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث