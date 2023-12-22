وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين في هجوم شمالي العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة أربعة آخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن هؤلاء القتلى والمصابين قضوا "في هجوم نفذه عناصر التنظيم الإرهابي الانفصالي شمالي العراق وفي الاشتباكات التي أعقبته".
وأشار البيان إلى أن "الاشتباكات متواصلة في إطار العملية الأمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي بالمنطقة" مبينا أنه تم شن "غارات على أهداف إرهابية ومسار هروب الإرهابيين".
وأكد "تحييد" أربعة "إرهابيين" في حصيلة أولية مقدما تعازيه للقوات المسلحة والشعب التركيين. (النهاية)
ا ع س / م م ج
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