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وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4 آخرين في هجوم شمالي العراق

12/22/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 22 - 12 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة أربعة آخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
وقالت الوزارة في بيان إن هؤلاء القتلى والمصابين قضوا "في هجوم نفذه عناصر التنظيم الإرهابي الانفصالي شمالي العراق وفي الاشتباكات التي أعقبته".
وأشار البيان إلى أن "الاشتباكات متواصلة في إطار العملية الأمنية ضد عناصر التنظيم الإرهابي بالمنطقة" مبينا أنه تم شن "غارات على أهداف إرهابية ومسار هروب الإرهابيين".
وأكد "تحييد" أربعة "إرهابيين" في حصيلة أولية مقدما تعازيه للقوات المسلحة والشعب التركيين. (النهاية)

ا ع س / م م ج




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