(التعاون الإسلامي) ترحب بقرار مجلس الأمن حول غزة وتدعو لتنفيذه فورا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 12 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا.
ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإمتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار.
كما دعت إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
كما جددت دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم قرارا بشأن الأوضاع في غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار (2720) - الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس - بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)
ف ن / م م ج
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