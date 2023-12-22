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(التعاون الإسلامي) ترحب بقرار مجلس الأمن حول غزة وتدعو لتنفيذه فورا

12/22/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جدة - 22 - 12 (كونا) -- رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2720) الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية معتبرة القرار خطوة مهمة تستوجب التنفيذ فورا.
ودعت المنظمة في بيان لها المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإمتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار.
كما دعت إلى ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإعلامي والطبي والإنساني ورفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
كما جددت دعوتها لإنهاء هذا العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم وجرائم التدمير والتهجير والإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم قرارا بشأن الأوضاع في غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
وجاء التصويت على القرار (2720) - الذي قدمت مشروعه دولة الإمارات العضو العربي بالمجلس - بتأييد 13 عضوا وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. (النهاية)

ف ن / م م ج




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