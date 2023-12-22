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مصر: القرار الأممي بإنشاء آلية المساعدات إلى غزة خطوة مهمة لكن غير كافية

12/22/2023 11:20:15 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 12 (كونا) -- رحبت مصر بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة لضمان تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لهذا الهدف.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في غزة.
غير أن البيان المصري استدرك بأن تلك الخطوة "غير كافية" لأن قرار مجلس الأمن لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنوده والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في القطاع.
وأوضح أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعها الاحتلال على دخول المساعدات.
وأضاف أن قرار القمة العربية الإسلامية أكد كذلك رفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين وطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن صدور هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يوميا تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قرار عربي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو لتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها والتحقق من طابعها الإنساني وتعيين منسق رفيع المستوى مسؤول عن ذلك لكن القرار لم يقر الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. (النهاية) ا س م / ه س ص

MENAFN22122023000071011013ID1107650482

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