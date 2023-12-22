مصر: القرار الأممي بإنشاء آلية المساعدات إلى غزة خطوة مهمة لكن غير كافية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 22 - 12 (كونا) -- رحبت مصر بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بإنشاء آلية للأمم المتحدة لضمان تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتعيين منسق أممي رفيع المستوى لهذا الهدف.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن القرار الذي أصدره مجلس الأمن خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في غزة.
غير أن البيان المصري استدرك بأن تلك الخطوة "غير كافية" لأن قرار مجلس الأمن لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة باعتباره الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنوده والسبيل الوحيد لوقف نزيف الدماء في القطاع.
وأوضح أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يأتي تنفيذا لقرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة التي طالبت بكسر الحصار على قطاع غزة حيث طالب بفتح الممرات المختلفة للنفاذ الإنساني إلى القطاع وإنشاء آلية لمراقبة شحنات المساعدات تحت رعاية الأمم المتحدة لتخطي العراقيل التي وضعها الاحتلال على دخول المساعدات.
وأضاف أن قرار القمة العربية الإسلامية أكد كذلك رفض جميع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين وطالب بضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر والامتناع عن استهدافهم أو استهداف المساعدات الإنسانية.
واعتبر أن صدور هذا القرار بمحتواه الإنساني بالأساس يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته السياسية والإنسانية لسرعة تنفيذ بنوده لوقف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع يوميا تحت نير القصف الإسرائيلي المستمر وسياسة الحصار والتهجير القسري والتدمير الكامل للبنية التحتية.
وجددت مصر التأكيد على استمرارها في العمل الوثيق مع الأطراف الدولية الداعمة للسلام من أجل التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار يحافظ على أرواح المدنيين الفلسطينيين ويخفف من وطأة الأزمة الإنسانية على سكان القطاع ومن أجل إعادة إطلاق عملية سلام جادة وحقيقية تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 في إطار رؤية حل الدولتين.
كان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد اليوم بأغلبية كبيرة مشروع قرار عربي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة يدعو لتوسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومراقبتها والتحقق من طابعها الإنساني وتعيين منسق رفيع المستوى مسؤول عن ذلك لكن القرار لم يقر الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. (النهاية) ا س م / ه س ص
MENAFN22122023000071011013ID1107650482
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