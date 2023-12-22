مسقط: قرار مجلس الأمن حول غزة تقدم مرحب به لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 22 - 12 (كونا) -- أكدت سلطنة عمان أن القرار الذي أصدرته مجلس الأمن اليوم الجمعة بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به لكنه لا يلبي الإجماع الدولي واسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة دعت إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأكمله.
ووفق الوكالة جددت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
واعتمد مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا بشأن الأوضاع في قطاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن لكنه لم يقر الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. (النهاية)
ن ف ع / م م ج
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