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مسقط: قرار مجلس الأمن حول غزة تقدم مرحب به لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الداعي لوقف إطلاق النار

12/22/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مسقط - 22 - 12 (كونا) -- أكدت سلطنة عمان أن القرار الذي أصدرته مجلس الأمن اليوم الجمعة بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به لكنه لا يلبي الإجماع الدولي واسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار.
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن السلطنة دعت إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع بأكمله.
ووفق الوكالة جددت سلطنة عمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية دعوتها لمجلس الأمن إلى القيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع قراراته المتصلة بالصراع العربي - الإسرائيلي تحقيقا للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
واعتمد مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا بشأن الأوضاع في قطاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن لكنه لم يقر الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع. (النهاية)

ن ف ع / م م ج




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