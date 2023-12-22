مجموعة الدفاع الأمريكية - التركية تناقش مجموعة من القضايا الوظيفية والإقليمية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 12 (كونا) -– أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة أنها استضافت مجموعة الدفاع الأمريكية - التركية رفيعة المستوى لبحث مجموعة واسعة من القضايا الوظيفية والإقليمية بناء على المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عقد أمس الخميس وقادت المحادثات عن الجانب الأمريكي مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.
وأفادت بأن المباحثات بين الفريقين الأمريكي والتركي شملت "هزيمة الإرهاب والأمن في أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وأهمية حلف شمالي الأطلسي (ناتو)".
وأشارت الى أن والندر سلطت الضوء خلال الاجتماع على "التعاون في العديد من القضايا الإقليمية وتطوير مجالات إضافية لتعزيز الشراكة" كما ناقش الجانبان "التعاون الدفاعي الثنائي والهدف المشترك المتمثل في تعزيز العلاقات الدفاعية طويلة الأمد".
وأعادت والاندر التأكيد على "اعتراف الولايات المتحدة باحتياجات التحديث العسكري لتركيا لدعم حلف شمالي الأطلسي".
واتفق الوفدان على أن يعقد الاجتماع التالي للمجموعة في أنقرة خلال الأشهر ال18 المقبلة. (النهاية)
ر س ر / ر ج
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