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مجموعة الدفاع الأمريكية - التركية تناقش مجموعة من القضايا الوظيفية والإقليمية

12/22/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 22 - 12 (كونا) -– أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة أنها استضافت مجموعة الدفاع الأمريكية - التركية رفيعة المستوى لبحث مجموعة واسعة من القضايا الوظيفية والإقليمية بناء على المحادثات الأخيرة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان.
وقالت الوزارة في بيان إن الاجتماع عقد أمس الخميس وقادت المحادثات عن الجانب الأمريكي مساعدة وزير الدفاع لشؤون الأمن الدولي سيليست والاندر.
وأفادت بأن المباحثات بين الفريقين الأمريكي والتركي شملت "هزيمة الإرهاب والأمن في أفريقيا وشرق البحر الأبيض المتوسط وأهمية حلف شمالي الأطلسي (ناتو)".
وأشارت الى أن والندر سلطت الضوء خلال الاجتماع على "التعاون في العديد من القضايا الإقليمية وتطوير مجالات إضافية لتعزيز الشراكة" كما ناقش الجانبان "التعاون الدفاعي الثنائي والهدف المشترك المتمثل في تعزيز العلاقات الدفاعية طويلة الأمد".
وأعادت والاندر التأكيد على "اعتراف الولايات المتحدة باحتياجات التحديث العسكري لتركيا لدعم حلف شمالي الأطلسي".
واتفق الوفدان على أن يعقد الاجتماع التالي للمجموعة في أنقرة خلال الأشهر ال18 المقبلة. (النهاية)

ر س ر / ر ج



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