Saturday, 23 December 2023 09:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(استون فيلا) يكتفي بالتعادل بهدف لمثله مع (شيفيلد يونايتد) ويضيع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي

12/22/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 12 (كونا) -- أضاع فريق (استون فيلا) فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه (شيفيلد يونايتد) في افتتاح الجولة ال18 للبطولة والتي جمعتهما اليوم الجمعة.
ولم تفلح جميع محاولات (استون فيلا) في احراز هدف السبق ولا سيما بعد الغاء الحكم هدفا له في الدقيقة 59 حتى نجح الضيوف وعلى عكس مجريات اللعب في تسجيل هدف ثمين قبل نهاية الوقت الرسمي بثلاث دقائق عن طريق الإنجليزي كاميرون آرتشر.
ودفع هذا الهدف اصحاب الارض لمضاعفة الهجمات لتدارك التأخر وهو ما كان لهم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع عندما عادل الإيطالي نيكولو زانيولو النتيجة وأنقذ فريقه من هزيمة غير متوقعة.
وبهذه النقطة ارتقى (استون فيلا) إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 39 نقطة في حين سمح التعادل ل(شيفيلد يونايتد) بالخروج من ذيل الترتيب إلى المركز ما قبل الأخير بمجموع تسع نقاط.
وسيلتقي المتصدر (أرسنال) الذي يملك في رصيده 39 نقطة ايضا مع (ليفربول) صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة غدا السبت في قمة هذه الجولة من اجل تحديد صاحب المركز الاول. (النهاية)

م ر ن / ر ج


MENAFN22122023000071011013ID1107650478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث