(استون فيلا) يكتفي بالتعادل بهدف لمثله مع (شيفيلد يونايتد) ويضيع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 22 - 12 (كونا) -- أضاع فريق (استون فيلا) فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما اكتفى بالتعادل بهدف لمثله مع ضيفه (شيفيلد يونايتد) في افتتاح الجولة ال18 للبطولة والتي جمعتهما اليوم الجمعة.
ولم تفلح جميع محاولات (استون فيلا) في احراز هدف السبق ولا سيما بعد الغاء الحكم هدفا له في الدقيقة 59 حتى نجح الضيوف وعلى عكس مجريات اللعب في تسجيل هدف ثمين قبل نهاية الوقت الرسمي بثلاث دقائق عن طريق الإنجليزي كاميرون آرتشر.
ودفع هذا الهدف اصحاب الارض لمضاعفة الهجمات لتدارك التأخر وهو ما كان لهم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن ضائع عندما عادل الإيطالي نيكولو زانيولو النتيجة وأنقذ فريقه من هزيمة غير متوقعة.
وبهذه النقطة ارتقى (استون فيلا) إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 39 نقطة في حين سمح التعادل ل(شيفيلد يونايتد) بالخروج من ذيل الترتيب إلى المركز ما قبل الأخير بمجموع تسع نقاط.
وسيلتقي المتصدر (أرسنال) الذي يملك في رصيده 39 نقطة ايضا مع (ليفربول) صاحب المركز الثالث برصيد 38 نقطة غدا السبت في قمة هذه الجولة من اجل تحديد صاحب المركز الاول. (النهاية)
م ر ن / ر ج
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