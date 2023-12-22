الدوري الايطالي: ميلان ينجو من الهزيمة أمام ساليرنيتانا بالتعادل في الدقيقة الأخيرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 22 - 12 (كونا) -- نجا فريق (ايه سي ميلان) من هزيمة مهينة أمام (ساليرنيتانا) المتواضع ليبقى بموقعه في المركز الثالث حيث تعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة السابعة عشر المبكرة من الدوري الايطالي في كرة القدم.
وعلى ملعب استاد (آريكي) بمدينة ساليرنو فشل (الروسونيري) الزائر في الاحتفاظ بالفوز بعدما تقدم بهدف سجله فيكايو توموري في الدقيقة 17 الا ان ساليرنيتانا نجح بالرد بهدف لفيديريكو فاتسيو في الدقيقة 42.
وفي الشوط الثاني تقدم صاحب الأرض بهدف ثان سجله أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 63 ليبقى محتفظا بالفوز قبل أن يتمكن لوكا يوفيتش في الدقيقة 90 من عمر المباراة بخطف التعادل لينجو فريقه ميلان من الهزيمة.
وبهذا التعادل فقد ميلان نقطتين ثمينتين واحتفظ بالمركز الثالث برصيد 33 نقطة خلف انتر ميلانو في المركز الأول برصيد 41 نقطة ويوفنتوس برصيد 37 نقطة اللذين يلعبان غدا السبت. (النهاية)
م ن / ر ج
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