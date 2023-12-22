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الأمين العام للأمم المتحدة: وقف إطلاق النار على غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء كابوس الفلسطينيين

12/22/2023 11:20:11 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 22 - 12 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة على أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة للفلسطينيين في غزة وإنهاء "كابوسهم المستمر".
وأعرب الأمين العام في مؤتمر صحفي عن أمله في أن يساعد القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم الجكعة في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق ذلك في نهاية المطاف.
وقال غوتيريش "لا توجد حماية فعالة للمدنيين في قطاع غزة ويستمر القصف الإسرائيلي المكثف والعمليات البرية" مشيرا إلى التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية تكمن في الطريقة التي يدير بها الكيان الإسرائيلي المحتل هذه الهجمات ما يخلق عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة.
وأكد أن أي عملية إغاثة فعالة داخل القطاع تتطلب توفير الأمن وموظفين يمكنهم العمل بأمان والقدرات اللوجستية واستئناف النشاط التجاري منبها إلى أن هذه العناصر الأربعة "غير موجودة".
ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي فإنه تلوح بالأفق مجاعة واسعة النطاق في غزة حيث يواجه أكثر من نصف مليون شخص - أي ربع السكان - ما يصنفه الخبراء بمستويات كارثية من الجوع حسبما ذكر الأمين العام.
وفي السياق جدد المسؤول الأممي الدعوة للافراج عن جميع الرهائن المتبقين فورا ومن دون أي قيد أو شرط.
وأبدى خيبة أمله إزاء التعليقات التي يدلي بها كبار المسؤولين الإسرائيليين والتي تشكك في حل الدولتين مشددا على أن حل الدولتين - بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي - هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام.
وأوضح الأمين العام أن أي اقتراح بخلاف ذلك يحرم الشعب الفلسطيني من حقوق الإنسان والكرامة والأمل و"يؤجج غضبا يتردد صداه إلى ما هو أبعد من غزة". (النهاية)

ع س ت / ر ج



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