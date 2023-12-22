موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - المركز الثقافي الإسلامي في مدينة نيويورك يقيم صلاة الغائب والدعاء على روح فقيد الكويت المغفور سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.

أبوظبي - صندوق النقد العربي يقول إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.

نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة أربعة آخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

جدة - نادي (مانشستر سيتي) الانجليزي يتوج لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية بتغلبه على (فلومينيسي) البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة في نهائي النسخة ال20 التي استضافتها مدينة (جدة) السعودية. (النهاية) ر ج