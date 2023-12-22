موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - المركز الثقافي الإسلامي في مدينة نيويورك يقيم صلاة الغائب والدعاء على روح فقيد الكويت المغفور سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه.
أبوظبي - صندوق النقد العربي يقول إن دولة الكويت حققت تقدما على مستوى المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2023 وحلت في المركز الثامن في مؤشر الاقتصاد الكلي مقارنة بالمركز التاسع في التصنيف السابق.
نيويورك - مجلس الأمن الدولي يعتمد قرارا بشأن أوضاع غزة يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.
أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل ثلاثة من جنودها وإصابة أربعة آخرين في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.
جدة - نادي (مانشستر سيتي) الانجليزي يتوج لأول مرة في تاريخه بلقب بطولة كأس العالم للأندية بتغلبه على (فلومينيسي) البرازيلي بأربعة أهداف نظيفة في نهائي النسخة ال20 التي استضافتها مدينة (جدة) السعودية. (النهاية) ر ج
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