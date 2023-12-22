استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الأول (بترا)- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية الليلة الماضية، وكذلك استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 73 دولارا للبرميل الواحد.

واستقر مؤشر داو جونز الصناعي أمس الجمعة عند 37385 بانخفاض 19 نقطة فقط، فيما ارتفع مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 29 نقطة ليصل إلى 14992 نقطة.

وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 7 نقاط ليصل إلى 4754 نقطة، وارتفع مؤشر (رسل 2000)، أيضا، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 16 نقطة ليصل إلى 2033 نقطةـ

ولتحليل الأداء الاسبوعي للمؤشرات، ارتفع مؤشر (رسل 2000) نحو 2.5 بالمئة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز أقل من 1 بالمئة، لكنه ارتفع خلال الشهر الجاري حوالي 5 بالمئة.

أما مؤشر (نازداك) فارتفع خلال الأسبوع الماضي 1.2 بالمئةن بينما ارتفع مؤشر (S&P500) نحو 1 بالمئةن مسجلا ارتفاعا خلال الشهر الحالي بنحو 4 بالمئة.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/12/2023 06:43:43

