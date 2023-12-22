الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 620 مليون دولار

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الأول (بترا)- أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم السبت أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار؛ استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.

وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 52 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلن المكتب عن استشهاد أحد موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع زوجته وأبنائه الثلاثة وابنتيه بسبب العدوان الذي تشنه طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بالإضافة إلى 70 فردًا من عائلته الممتدة.

وقالت الأمم المتحدة إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى استشهاد حوالي 136 من موظفي الأونروا وموظفين اثنين؛ أحدهما من منظمة الصحة العالمية، والآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المناطق المجاورة لمستشفيات الأمل والمستشفيات الأوروبية في خانيونس جنوبي غزة خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى المرافق الطبية العاملة.

-- (بترا)

م د/ف ج

23/12/2023 06:40:02

