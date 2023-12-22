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غوتيريس: وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات أهالي غزة

12/22/2023 11:20:01 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

نيويورك 23 كانون الأول (بترا)- شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، الليلة الماضية على أن تقييم فعالية عملية المساعدات الإنسانية في غزة لا ينبغي أن يعتمد فقط على عدد الشاحنات التي تدخل القطاع.
وأصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن توسيع نطاق التسليم الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة.
وقال غوتيريس في مؤتمر صحفي إن "المشكلة الحقيقية هي أن الطريقة التي تدير بها إسرائيل هجومها تسبب عقبات هائلة أمام توزيع المساعدات الإنسانية داخل غزة".
وشدد غوتيريس في بيان صدر باسمه على"أن عملية المساعدات الفعالة في غزة تتطلب الأمن، الموظفون الذين يمكنهم العمل بأمان، القدرة اللوجستية واستئناف النشاط التجاري".
وخلص الأمين العام إلى أن "هذه العناصر الأربعة غير موجودة"، حاثا دولة الاحتلال الإسرائيلي على اتخاذ تدابير من شأنها إزالة الحواجز من طريق توزيع المساعدات.
وفي هذا الصدد، جدد غوتيريس التأكيد أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد للبدء في تلبية الاحتياجات الماسة لأهالي غزة، وإنهاء كابوسهم المستمر.
-- (بترا)
م د/ف ج
23/12/2023 06:32:30

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