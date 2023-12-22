أجواء باردة في أغلب المناطق وأمطار في شمالي ووسط المملكة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 23 كانون الأول (بترا)- توالي درجات الحرارة انخفاضها اليوم السبت، وتكون الأجواء باردة وغائمة في أغلب المناطق، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة، تكون غزيرة على فترات يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن المحتمل أن تشهد أجزاء محدودة من المناطق الشرقية زخات خفيفة من المطر، والرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها (50كم/ساعة) تثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تشكل السيول في المناطق الشمالية وأجزاء من المناطق الوسطى، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في المناطق الصحراوية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها.

وبحسب التقرير، تبقى المملكة يوم غدٍ الأحد، تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربيةن قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح لفترات قصيرة، وتضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار في ساعات بعد الظهر، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما يطرأ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مشمسة وباردة نسبياً في أغلب المناطق، ومائلة للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 12 - 9 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 7، وفي المرتفعات الشمالية 9 - 6 وفي مرتفعات الشراة 8 - 5 وفي مناطق البادية 15 - 7 وفي مناطق السهول 13 - 9, وفي الأغوار الشمالية 20 - 13، وفي الأغوار الجنوبية 22 - 15، وفي البحر الميت 22 - 15، وفي خليج العقبة 23 - 14 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

23/12/2023 06:27:02

