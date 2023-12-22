إيهاب توفيق يحيى حفل ليلة رأس السنة فى القاهرة

MENAFN - Youm7) يحيى النجمإيهاب توفيقحفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر فى القاهرة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن بمناسبة رأس السنة.

وانتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ولا حاجة" فى تعاون جديد مع الفنان عصام كاريكا، الذى

تعاون معه من قبل فى 3 أغان، وكلمات الأغنية من تأليف محمد هلال والتوزيع لـ باسم منير، كما يتعاون عصام كاريكا مرة أخرى مع الكينج محمد منير بعد مرور 27 عامًا من تعاونهما سويًا فى أغنية "عمر عينى" التى صدرت فى ألبوم "من أول لمسة" عام 1996 وكانت من كلمات مصطفى كامل وألحان عصام كاريكا وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وما زالت يتغنى بها منير في كل حفلاته، والأغنية الجديدة بعنوان "أنا الذى" وهى من كلمات الشاعر باسم عادل وألحان كاريكا.

وكان المطرب إيهاب توفيق قد طرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "ليكى عندى"، على موقع "يوتيوب" وباقى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى "باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.