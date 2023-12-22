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عرض فيلم The Lunchbox لعرفان خان اليوم بسينما الهناجر

12/22/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) تعرض
جمعية الفيلم ،
اليوم السبت، الفيلم الهندى
The Lunchbox، احتفالا بمرور 10 سنوات على العرض الأول له، ضمن نشاطها الأسبوعى، وذلك فى تمام الساعة 6 ونصف مساء بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وبعد الفيلم تقام ندوة عنه تديرها الناقدة أمنية عادل.



 The Lunchbox
فيلم
The Lunchbox
عُرض
لأول مرة عام 2013، بطولة عرفان خان، ناوازودين صديقي، نيمرات كور، ومن تأليف وإخراج ريتيش باترا، وتم اختيار الفيلم في مهرجان كان السينمائي 2013 كجزء من أسبوع النقاد لتتنافس على جائزة الكاميرا الذهبية، بالإضافة إلى مشاركته في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2013.

وتدور أحداث الفيلم حول رجل أعزب يشغل منصب موظف حكومي، وامرأة متزوجة ترسل الطعام لزوجها برفقة رسالة، لكن في يوم ما يتسلم الموظف هو الرسالة، وتتوالى الأحداث.







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