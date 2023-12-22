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سهرة غنائية لـ هانى شاكر الليلة فى بيروت احتفالا بالكريسماس

12/22/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم
هانى شاكر
حفلا غنائيا، اليوم السبت، فى العاصمة اللبنانية بيروت، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور، وذلك ضمن حفلات الاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.


حفل هاني شاكر في لبنان

وكان أمير الغناء العربى طرح مؤخرا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح شاكر مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ
AI
والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.







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