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جيهان إسماعيل: استمتعت بلقائى مع المواهب فى ماستر كلاس مهرجان القاهرة

12/22/2023 11:19:54 PM
(MENAFN- Youm7) قدمت المخرجة جيهان إسماعيل "ماستر كلاس" بعنوان "توجيه الممثل"، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان القاهرة الدولى للفيلم القصير، وقالت جيهان لـ اليوم السابع : كان لقاء مثمرا جدا مع عدد من السينمائيين الشباب والمواهب التى تبدأ طريقها، واستمتعت جدا بلقائى معهم وأتمنى أن أكون قد أفدتهم ببعض المعلومات والخبرات التي اكتسبتها كمخرجة.

وجدير بالذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل قدمت ورشتها ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي للفيلم القصير للعام الثانى على التوالى، وقد نالت الورشة صدى طيب وإقبال شديد في العام الماضى، وفي هذا العام أيضا، ونالت العديد من الجوائز الدولية والمحلية عن فيلم : فستان فرح ، وحاليا هي بصدد الإعداد لفيلم جديد .

جدير بالذكر أن الدورة الخامسة لمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير شارك فيها 34 فيلمًا روائيًا وتسجيليًا قصيرًا من مصر ودول مختلفة، وتنافست الأفلام على أربع مسابقات، مسابقة الفيلم الروائي القصير الدولي ومسابقة الفيلم التسجيلي ومسابقة الفيلم الروائي المصري ومسابقة أفلام الشباب، ونظم خلال المهرجان مجموعة من الورش المجانية في القاهرة والإسكندرية، منها ورشة مبادئ سيناريو الفيلم القصير منخفض التكلفة للباحث والناقد السينمائي أحمد المسيري والتي تقام بمدينة الإسكندرية بالتعاون مع مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، ومجموعة من الماستر كلاس بقاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا بالقاهرة منهم ماستر كلاس أداء الممثل في الفيلم المستقل والفيلم التجاري للفنان الكبير أحمد كمال يوم الأحد 17 من ديسمبر.


ورشة توجيه الممثل



جانب من صور ورشة توجيه الممثل



صورة من الورشة



صورة جماعية لورشة توجيه الممثل










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