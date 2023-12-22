ممنوع أكل المحار وطلاء الأظافر.. 5 قواعد صارمة للعائلة المالكة البريطانية

MENAFN - Youm7) جميعنا نتابع أخبار العائلة المالكة البريطانية بشغف من معظم جوانب الحياة الملكية، وللعائلة مجموعة من القواعد الصارمة التي تحكم مظهرهم وسلوكهم العام. في السطور التالية نتعرف على بعض من تلك القواعد التي ما زالت حتى يومنا هذا وستظل قواعد صارمة لا يمكن التخلي عن تنفيذها مهما حدث، هذا وفقًا لما ذكره موقع مجلة "Hello".





لا يمكن لوريثتين السفر معًا

السبب: للحفاظ على خط الخلافة

يعد خط الخلافة أمرًا مهمًا بالنسبة للعائلة المالكة، لأنه يحدد من سيرث العرش. لقد حدد القانون العام والدين والشرعية والجنس هذه الخلافة، وتسبب الطريق إلى العرش في معارك دامية على مر القرون.

ممنوع طلاء الأظافر





طلاء الأظافر الملون أمر محظور على النساء

السبب: يبدو أنه تفضيل ملكي.

هذا الأمر مثير للنقاش بعض الشيء، حيث يقول البعض إنه غير صحيح، بينما يقسم البعض الآخر أنه كذلك. وللعائلة المالكة لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بالأناقة، وقد اختارت العديد من النساء الملكيات ارتداء ألوان محايدة في العديد من المناسبات الرسمية.





العائلة ليس لها صوت سياسي





لا يمكن للعائلة أن يكون لها آراء سياسية أو التحدث عنها علنًا

السبب: يجب أن يكونوا فوق السياسة لذلك فإن العائلة المالكة لا تصوت في أي انتخابات.

حظر تناول المحار





لا تستطيع العائلة أكل المحار

السبب:

خطر التسمم الغذائي مرتفع للغاية

يعد المحار واللحوم النادرة من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وهو ما يمكن أن يسبب التشنجات والغثيان والقيء ومجموعة من الأعراض غير السارة الأخرى.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مميتًا، خاصة بالنسبة لكبار السن أو العجزة. ومع ذلك لا يستطيع الملك تشارلز الثالث في بعض الأحيان مقاومة جاذبية هذه الأطعمة المحفوفة بالمخاطر.





لا يمكنهم ارتداء الفراء

السبب:

قانون الفراء لعام 1337

صدر قانون الفراء عام 1337 في عهد الملك إدوارد الثالث.

تم سنه لأسباب تتعلق بالتمييز الطبقي، حيث منع الأشخاص الذين ليسوا بارونات أو إيرل أو فرسان أو أساقفة كنيسة إنجلترا من ارتداء الفراء.

وكان الاستثناء الوحيد هو هؤلاء المدنيون الأثرياء.





العائلة المالكة



















