ممنوع أكل المحار وطلاء الأظافر.. 5 قواعد صارمة للعائلة المالكة البريطانية

(MENAFN
- Youm7) جميعنا نتابع أخبار العائلة المالكة البريطانية بشغف من معظم جوانب الحياة الملكية، وللعائلة مجموعة من القواعد الصارمة التي تحكم مظهرهم وسلوكهم العام. في السطور التالية نتعرف على بعض من تلك القواعد التي ما زالت حتى يومنا هذا وستظل قواعد صارمة لا يمكن التخلي عن تنفيذها مهما حدث، هذا وفقًا لما ذكره موقع مجلة "Hello".
لا يمكن لوريثتين السفر معًا
السبب: للحفاظ على خط الخلافة
يعد خط الخلافة أمرًا مهمًا بالنسبة للعائلة المالكة، لأنه يحدد من سيرث العرش. لقد حدد القانون العام والدين والشرعية والجنس هذه الخلافة، وتسبب الطريق إلى العرش في معارك دامية على مر القرون.
ممنوع طلاء الأظافر
طلاء الأظافر الملون أمر محظور على النساء
السبب: يبدو أنه تفضيل ملكي.
هذا الأمر مثير للنقاش بعض الشيء، حيث يقول البعض إنه غير صحيح، بينما يقسم البعض الآخر أنه كذلك. وللعائلة المالكة لديها قواعد صارمة فيما يتعلق بالأناقة، وقد اختارت العديد من النساء الملكيات ارتداء ألوان محايدة في العديد من المناسبات الرسمية.
العائلة ليس لها صوت سياسي
لا يمكن للعائلة أن يكون لها آراء سياسية أو التحدث عنها علنًا
السبب: يجب أن يكونوا فوق السياسة لذلك فإن العائلة المالكة لا تصوت في أي انتخابات.
حظر تناول المحار
لا تستطيع العائلة أكل المحار
السبب:
خطر التسمم الغذائي مرتفع للغاية
يعد المحار واللحوم النادرة من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وهو ما يمكن أن يسبب التشنجات والغثيان والقيء ومجموعة من الأعراض غير السارة الأخرى.
في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون التسمم الغذائي مميتًا، خاصة بالنسبة لكبار السن أو العجزة. ومع ذلك لا يستطيع الملك تشارلز الثالث في بعض الأحيان مقاومة جاذبية هذه الأطعمة المحفوفة بالمخاطر.
لا يمكنهم ارتداء الفراء
السبب:
قانون الفراء لعام 1337
صدر قانون الفراء عام 1337 في عهد الملك إدوارد الثالث.
تم سنه لأسباب تتعلق بالتمييز الطبقي، حيث منع الأشخاص الذين ليسوا بارونات أو إيرل أو فرسان أو أساقفة كنيسة إنجلترا من ارتداء الفراء.
وكان الاستثناء الوحيد هو هؤلاء المدنيون الأثرياء.
العائلة المالكة
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