حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 23 ديسمبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج، ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالى..برج الحوت.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: لا تبالغ فى الإنفاق

برج الحوت من الشخصيات التى يمكن العيش معها بسهولة، فهى شخصية مرحة، محبة للحياة، عاشقة للإبداع فى الطبخ، محب جدًا للتنوع فى الأكلات وعاشق للجو العائلى.

برج الحوت فى حظك اليوم 23 ديسمبر

برج الحوت من الشخصيات جيدة النصح والاستماع، محب لتكوين العلاقات، جيد التواصل، كريم كثير العطاء، محب للعائلة، رومانسى، يجيد تقديم الحب للآخرين.

مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنان حمادة هلال، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

ربما يكون العمل كثيرا، وقد يبدو الأمر مرهقًا فى بعض الأحيان، لذا حان الوقت للقيام بخطوة مهنية كبيرة أو قبول المزيد من المسئوليات التى تجعلك فى مكانة افضل.











برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفى

أنت معروف بثباتك فى الحب لكن المناخ الكونى اليوم قد يدفعك نحو تصرفات مفاجئة، فحاول أن تكون أكثر حذرا من التصرفات التى تثير غضب شريك حياتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحى

وسط كل الحماس والمخاطر التى قد تميل إلى خوضها اليوم لا تهمل صحتك، فمن الضرورى الحفاظ على التوازن وتناول طعامًا صحيًا، ومارس الرياضة، وامنح جسمك الرعاية التى يحتاجها.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

الجرأة والشجاعة تسيطران على خياراتك المالية اليوم، قد تكون هناك عملية شراء أو استثمار كبير يلفت انتباهك، فكن حذرا عند الصرف لا تبالغ فى صرف الكثير من المال.





برج العذراء.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: اثبت نفسك

يتميز مولود برج العذراء بالعديد من الصفات، والتى منها حرصه على تنظيم وترتيب كل شىء فى حياته، كما لا يثق فى أحد بسهولة، لذلك لا يمتلك عددا كبيرا من الأصدقاء.

برج العذراء فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يتسم مولود برج العذراء بصفات أخرى منها الإخلاص لشريك حياته ونقده لمن حوله طوال الوقت، كما يحرص على ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.

مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى

عليك أن تحب عملك حتى تبدع فيه وتتفوق على من حولك وتحقق ذاتك، لذلك ابحث عن أى شىء يجذبك لمهنتك ويجعلك تجد شغفك وتجتهد بعملك مرة أخرى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

عاتب شريك حياتك وتحدث معه عن المشاعر السلبية التى شعرت بها الفترة الماضية، حتى تصلان لحل مناسب للمشاكل وتشعران بالسعادة مرة أخرى.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك واتبع نظاما غذائيا صحيا مناسبا لك، حتى تخسر وزنك الزائد، كما عليك أن تحسن حالتك النفسية حتى تشعر بالسعادة.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العذراء خلال الفترة المقبلة أن يحب عمله ويتقنه، ولا يهمله مرة أخرى حتى يثبت نفسه فى عمله من جديد.





برج السرطان.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: خطة جديدة

يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها الخجل والحساسية الشديدة التى تجعله يتأثر من أقل كلمة توجه له، كما يتصف بالذكاء.

برج السرطان فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها حبه الشديد للطعام والإخلاص لشريك حياته وميله فى بعض الأحيان للعزلة، كما يفضل الجلوس فى منزله لساعات طويلة دون أن يشعر بالملل.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير

برج السرطان الفنانة نيرمين الفقى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

فشلك لا يعنى توقفك أبداً عن المحاولة، لأنك بذلك تهدر العديد من الفرص التى تساعدك على النجاح والتفوق، لذلك تحلى بالشجاعة والثقة بالنفس وضع خطة جديدة لعملك.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شارك الحبيب فى كل شىء وانصت له جيداً حتى تحسن علاقتك به، وإياك وأن تعكر صفو علاقتكما مرة أخرى، واحرص على اتخاذ خطوات جادة فى علاقتكما الفترة المقبلة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتبع نظاما غذائيا صحيا يتوافق مع عمرك وحالتك الصحية، حتى تستعيد عافيتك من جديد، وتتخلص من السمنة التى أصبت بها بسبب استسلامك للكسل.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة أن يشارك الحبيب فى كل شىء، ويضع خطة جديدة فى عمله حتى ينجح.





برج الميزان.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: تجنب الأخطاء

يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها حرصه على تحقيق العدل، كما يتسم بالأناقة ويعشق جميع أنواع الفنون.

برج الميزان فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يتسم مولود برج الميزان بصفات أخرى منها تعامله بدبلوماسية مع من حوله، وطيبة قلبه، وأنانيته أحياناً، وإفراطه فى تناول الطعام.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان الكينج محمد منير، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تكرر نفس الأخطاء التى ارتكبتها خلال الفترة الماضية، حتى لا تحصل على نفس النتيجة، وبدلاً من ذلك ضع خطة جديدة تناسب الوضع الحالى فى العمل.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

افتح صفحة جديدة مع شريك حياتك، ولا تذكره بأى خطأ اقترفه فى حقك خلال الفترة الماضية، حتى لا تعكر صفو حياتكما مرة أخرى.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تتخلص من الدهون الزائدة التى اكتسبتها بسبب إفراطك فى الطعام خاصة الحلوى.

برج الميزان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الميزان خلال الفترة المقبلة أن يمارس التمارين الرياضية حتى يتخلص من الدهون الزائدة التى اكتسبها بسبب إفراطه فى الطعام.





برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: نجاح وتفوق

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية اجتماعية محبوبة من الجميع، وقيادى ناجح بفضل ذكائه وحكمته ومرونته فى التعامل مع الآخرين.

برج العقرب فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يتسم مولود برج العقرب بصفات أخرى منها حرصه على تحقيق العدل، كما يتصف بالشجاعة والقدرة على مواجهة المخاطر، كما يتميز بحبه الشديد لعائلته.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير

برج العقرب الفنانة أمينة خليل، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج العقرب توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهنى

حرصك الدائم على التخطيط لعملك وابتكار المزيد من الأفكار الرائعة ساعدك على تحقيق النجاح والتفوق، وجعلك تستطيع منافسة من حولك وتتفوق عليهم.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حرصك على التقرب من شريك حياتك طوال الوقت، وتحسين علاقتك به جعل حياتك سعيدة وهادئة ومستقرة دائماً.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

اتباعك لنظام غذائى صحى غنى بالعناصر الغذائية المهمة جعلك تشعر بالحيوية والنشاط خاصة مع ممارسة التمارين الرياضية.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر فى تخطيطه لعمله دائماً، ولا يتوقف عن ابتكار الأفكار المميزة، حيث تحتاج المؤسسة التى يعمل بها لأفكاره.





برج الجوزاء.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: تقدم ملموس

برج الجوزاء شخصية عاقلة تميل إلى الهدوء، جاد لكنه انفعالى، وكثير الكلام وأحيانا يعشق العيش بمفرده لفترات طويلة ويحب البعد عن الضغوط.

برج الجوزاء فى حظك اليوم 23 ديسمبر

مولود برج الجوزاء شخص طموح قادر على تحقيق أهدافه وأيضًا يمتلك سرعة كبيرة فى تنفيذ نشاطات كثيرة ومختلفة، وفى أقل وقت قادر على تحمل المسئولية، محب للعائلة بشكل كبير جدا، ويفضل السفر معهم والجلوس معهم لفترات.

مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان محمد رمضان، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجوزاء وحظك اليوم على الصعيد المهنى

تخلص من كل الأحاديث الداخلية وتحلى بالصبر والتفكير الإيجابى كى تساعد نفسك فى إنجاز المهام بسهولة ويسر، أيضًا يمكن أن تتقابل ببعض الشخصيات التى تساعدك فى الحصول على حلمك.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفى

هناك حالة انجذاب من الطرف الآخر لك، تجعلك تشعر بالفرحة والعيش فى حياة سعيدة خالية من المشكلات، فحاول أن تبدأ بالمشاركة وعرض الأنشطة التى تجعل هناك مشاركة بينكما.

برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى وتجنب السهر وحافظ على أن تقضى وقت طويلا فى النوم كى تنعم بحياة صحية جيدة.

برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن الفترات المقبلة فترات حب وتقدم ملموس فى حياته، أيضًا يمكن أن يحصل على تغيرات ويحصل على مكان جديد "سكن أو عمل".





برج القوس.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: تغيرات مالية

يمتلك

برج القوس العديد من المميزات التى تجعله طيب القلب قوى الشخصية صاحب قرار متمكن من قراراته عاشق للسفر والخروجات والفسح مع الأصدقاء عاطفى بشكل كبير جدًا.

برج القوس فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يعرف عن مولود برج القوس أنه شخصية جذابة قوية الملامح لممارسة التمارين الرياضية بشكل شبه يومى، قادر على سرعة الانتهاء من المهام المطلوبة منه.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

أنت بحاجة لتجديد السعى نحو تحقيق أهدافك، وحاول أن تترك أى مؤثرات خارجية تتسبب فى حدوث مشكلات فى عملك ويفضل أن تشارك خططك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تحلى بالمرونة فى المعاملة، وتجنب الأمور التى تتسبب فى حدوث قلق وتوتر لشريك حياتك فى الفترات الحالية وحاول أن تكون بجانبه ولا تحاول تتركه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

راعى صحتك وتخلص من أى دهون زائدة، وحاول أن تحافظ على ممارسة الرياضة فى الفترات الحالية مع الحرص على تناول المياه.

برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج القوس تغيرات مالية فى النصف الأول من العام الجديد، لكن هناك بعض التغيرات العاطفية فحاول أن تفكر جيدا.





برج الأسد.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: مارس الرياضة

يعرف عن شخصية برج الأسد أنه شخص قوى الشخصية متسامح محب لممارسة التمارين الرياضية، يجيد التعامل مع الشخصيات بمختلف أنواعها، لا يمكنه أن ينكر الجميل لأى شخص.

برج الأسد فى حظك اليوم 23 ديسمبر

يعرف عن برج الأسد أنه شخصية عاشقة للون الأسود، أيضًا عاشقة لشراء المشغولات الذهبية، يحب تناول الطعام سريع التحضير، محب لتبادل الهدايا، رومانسى لا يمكنه أن يكره أى شخص.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.









برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لقد كان العمل صعبًا فى الآونة الأخيرة، لكن هذا لا يوقف عزم الأسد أبدًا اليوم، ابحث عن مسارات بديلة للوصول إلى أهدافك المهنية، وحافظ على أن يكون هناك تعاون بينك وبين زملاء العمل.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

سيكون التعبير عن مشاعرك ورغباتك تجاه شريكك أكثر سلاسة من أى وقت مضى، تذكر أن التواصل الفعال واحترام مساحة شريكك هما مفتاحان لعلاقة صحية، فحافظ عليهما كى تعيش حياة عاطفية إيجابية.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

العناية بصحتك لم تكن أكثر أهمية من أى وقت مضى، اليوم اعتمد أسلوب حياة أكثر صحة وحاول دمج الأنشطة البدنية والطعام المغذى فى روتينك كى تكون بصحة جيدة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ستسود أجواء من الصفاء هذه الفترة من حياتك وستتراجع التوترات، فاجتمع مع أحبائك وانشروا الفرحة، عليك أن تجد طرقًا جديدة للتعامل مع الإحباط فى الحياة، والذى يبدو أنه يتصاعد تدريجيًا لأسباب مختلفة، سوف تساعدك بصيرتك على إيجاد طريقة للخروج.برج الجدى.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: نجاح ملموس

يميل مولود برج الجدى

إلى العزلة والجلوس لساعات طويلة بمفرده، لكن صديق صادق يمكن الاعتماد عليه جيد التعامل فى المواقف الصعبة.

برج الجدى فى حظك اليوم 23 ديسمبر

صفات كثيرة يمتلكها مولود برج الجدى، يمكنه القيام بالعديد من المهام بطريقة جيدة، محب للحياة، هادئ الطبع يتجنب الدخول فى أى مشكلات تتسبب فى تغيير حالته المزاجية.

مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة أنغام، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.







برج الجدى وحظك اليوم على الصعيد المهنى

سارع بالبحث عن أفضل الطرق التى تساعدك على تحقيق أفضل النتائج فى حياتك المهنية خلال الفترات المقبلة وجدد السعى نحو تحقيق حلمك.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد العاطفى

حاول أن تتفهم الأمور التى تثير غضب شريك حياتك فى الأيام الحالية عند التعامل المشترك بينكما، ويفضل ألا يكون هناك فرصة لدخول أطراف أخرى.

برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحى

ابتعد عن التدخين والسهر لفترات طويلة وتخلص من الضغوط النفسية والعصبية والقلق والتوتر النفسى ومارس هوايات جديدة.

برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أنه خلال أيام قليلة يمكن أن يحصد جوائز جديدة، وتحقيق نجاحات ملموسة فى تاريخه المهنى، ويمكن أن يستقبل أخبارا سعيدة.





برج الدلو.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: طرف ثالث

يستمر برج الدلو من يوم 20 يناير حتى 18 فبراير، ويشتهر هذا البرج بالشخصية ذات العقلية القادرة على التخطيط والإبداع والإصرار والطموح، ولديهم عقل تجارى للغاية وشخصية مستقلة تميل إلى التفرد والتميز.

برج الدلو فى حظك اليوم 23 ديسمبر ويجمع مواليد برج الدلو الكثير من التناقضات فرغم حاجتهم للانعزال وحبهم للوحدة إلا أنهم اجتماعيون قادرون على كسب الأصدقاء وقادرون على التواصل بحرفية، ورغم أنهم يتمتعون بعقلية تجارية إلا إنهم لا يجيدون التفاوض. مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير

برج الدلو

الفنان فاروق الفيشاوى، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الدلو توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهنى أنت مجتهد للغاية اليوم ومن المحتمل أن تكون صارمًا فيما يتعلق بالمال، والنتيجة هى أنه على الرغم من أن مدخراتك ستكون جيدة، إلا أن مسألة النفقات يمكن أن تصبح قضية حساسة في عائلتك، إن الشعور بعدم الأمان سيجبرك على الحد من الإنفاق حتى عندما لا تكون هناك حاجة لذلك. يجب تجنب هذا الميل نحو البخل لأن تدفقك النقدي سيستمر في التحسن. برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفى هناك مؤشر قوي على تدخل طرف ثالث في علاقتك العاطفية، قد تنجذب أنت أو شريك حياتك إلى شخص آخر، قد يعود أحد أحبائك السابقين إلى حياتك، قد يأتي التدخل حتى من الأصدقاء المقربين أو والديك أنت أو شريك حياتك، ومن الضروري أن نقف إلى جانب بعضنا البعض بحزم ضد الجميع. برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحى سيتمكن شخص ما من إقناعك بكيفية تأثير عاداتك الغذائية ونمط حياتك على صحتك ومن المحتمل أن تتخذ خطوة حاسمة لتصحيح الوضع، إذا كنت مدخنًا، فسوف تقرر الإقلاع عن التدخين اليوم، وإذا كنت مدمنًا للوجبات السريعة، فسوف تتسوق لشراء الأطعمة الصحية قبل انتهاء اليوم. برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة ربما كنت تشعر بالتجاهل فى الأيام الأخيرة، لكن اليوم سوف تجذب انتباه الجميع، سوف تتمحور الأضواء عليك وسوف تبرر ذلك من خلال الارتقاء بسهولة إلى مستوى المناسبة، يمكن أن يكون هذا مرتبطًا بظهور صديق جديد، أو ظهور صديق قديم مرة أخرى، أو بعض المواقف في العمل.





برج الثور.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: نفقاتك تحت السيطرة

يأتى برج الثور فى الترتيب الثانى بدائرة الأبراج، حيث يبدأ فى 20 أبريل ويستمر حتى يوم 20 مايو، وهو برج ترابى يتسم بالتوازن والقدرة على التحكم فى انفعالاته والميل إلى الاستقرار والهدوء، ويحب التفاوض لكنه لا يمكن أن يتنازل عن شىء يريده.

برج الثور فى حظك اليوم 23 ديسمبر ويشتهر مواليد برج الثور بأنهم يحبون تولى مسئولية المقربين منهم والعناية بهم بشدة، وهم يحبون أسرتهم بشدة، ويخلصون لها ومستعدين لأن يتعرضوا للمتاعب من أجل حماية أحبائهم منها. مشاهير برج الثور

ومن مشاهير

برج الثور

الفنانة ميريام فارس، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الثور توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهنى يجب أن تظل يقظًا أو حتى متمردًا، إذا لزم الأمر، من أجل مصلحتك، أولئك الذين يبدو أنهم أكثر اطلاعاً ومعرفة قد يرتكبون أخطاء يصعب التراجع عنها، إن الالتزام بأوامرهم سيجعلك تصطاد في المياه العكرة أيضًا، يبدو أن نفقاتك الآن تحت السيطرة وهذا ما كنت تتوق إليه منذ فترة طويلة. برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفى سيؤثر الضغط الخارجى الناتج عن العمل وجوانب الحياة الأخرى على حالة علاقتك فى الوقت الحالى، إذا كنت تستطيع أن تتذكر أهمية العلاقات والحاجة إلى الفصل التام بين حياتك المهنية وحياتك العائلية، فيمكنك بسهولة التغلب على هذه العاصفة، سيكون شريك حياتك داعمًا جدًا لك اليوم على الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تدرك قيمته. برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحى قد تضطر إلى إجراء فحوصات صحية مكثفة اليوم، قد تصاب بخوف صحي، لكن سيتبين أنه إنذار كاذب، لكن عليك التعامل مع هذا كتحذير وإحداث بعض التغييرات التي تشتد الحاجة إليها في نظامك الغذائي ونمط حياتك، يمكن أن تساعدك الاحتياطات الكافية في هذه المرحلة على تجنب المشكلات الصحية الكبيرة التي قد تتطور بطريقة أخرى. برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة قد يبدأ اليوم ببعض الارتباك، قد يأتي شخص ذو ميول روحية لإنقاذك، سوف يرشدك الشخص، يمكنك اتباع نصائحه لأنها تُقدم اليوم بنية خالصة، قد تميل أيضًا إلى زيارة مكان مقدس اليوم، سوف يمر النصف الثاني من اليوم بسلاسة، يمكنك الاستمتاع مع الأصدقاء.





برج الحمل.. حظك اليوم السبت 23 ديسمبر: وازن اختياراتك برج الحمل النارى يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل، ويشتهر مواليد هذا البرج بالانفعالية الشديدة، فهم سريعو الغضب سريعو الرضا وشديدو الغيرة، ومن أبرز عيوبهم التسرع فى التصرف وردود الفعل. برج الحمل فى حظك اليوم 23 ديسمبر ورغم عيوبهم الواضحة إلا أن مواليد برج الحمل يتمتعون بعقل شديد الذكاء وسريع البديهة وهم يتمتعون بالشجاعة الكافية، لأن يدافعوا عن آرائهم وأحلامهم وحتى عن الأشخاص الذين يحبونهم. مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير برج الحمل الفنانة سيلين ديون، ويقدم "اليوم السابع" لمولود برج الحمل توقعات الأبراج وحظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى اليوم هو يوم حظ بالنسبة لك، ستحقق نجاحا فى أى اجتماع أو مفاوضات، وستنجو من أى موقف ملتوى بسهولة كبيرة، حيث سيكون جهدكم موضع تقدير، إذا كنت تخطط للاستثمار اليوم فى عقار ما، فقد تحصل على صفقة جيدة، اقرأ المستندات بعناية قبل الموافقة على الشروط. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى ستحدث اليوم العديد من الأحداث التي ستقدم حياتك العاطفية في ضوء جديد تمامًا، قد تصبح على دراية بمعلومات جديدة أو تحصل على فكرة جديدة عن شخصية شريك حياتك ورغباته. ونتيجة لذلك، يمثل هذا اليوم نقطة تحول في علاقتك. من الضروري الموازنة بين رغباتك الخاصة واحترامك لذاتك عند التعامل مع شريك حياتك. برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى ستكون حالتك الصحية جيدة وقد تلهمك للانضمام إلى تمرين جديد أو دروس اليوجا، سوف يلهمك شخص قريب منك بهدف الوصول إلى مستوى أعلى من اللياقة البدنية. برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة الفرص تأتي في طريقك بسهولة لكن لا تتعجل في اغتنامها كلها، قم بوزن خياراتك بدقة، واشعر بالثقة ثم تصرف وفقًا لذلك، أيضا مشاركتها مع أصدقائك، هذا هو الوقت الذي سيتعين عليك فيه فتح العديد من الأبواب، ومع ذلك فإن المفاجآت لن تكون ممتعة دائما، لا تترك كل شيء للقدر، أفعالك ستحدد مصيرك.



