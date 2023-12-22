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وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس.. خطوات بسيطة

12/22/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Youm7) يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة قشرة فروة الرأس، والتي تتسبب في شعورهم بالانزعاج والإحراج عند تراكمها على الكتفين، خاصة مع ارتداء ملابس ألوانها داكنة، وللتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky
".


وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس

وصفة صودا الخبز للتخلص من قشرة فروة الرأس

تساعد صودا الخبز على علاج قشرة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال إضافة صودا الخبز إلى الشامبو عند غسل الشعر، مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية .


طرق طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس


وصفة الثوم للتخلص من قشرة فروة الرأس

يساعد الثوم على علاج قشرة فروة الرأس وذلك لأنه يحتوى على مضاد للفطريات، كما يعتبر من العلاجات الشعبية القديمة، ولهذا ينصح بسحق فص أو فصين من الثوم، و خلطهما بالماء، ووضعهما على فروة الرأس، وللتخلص من رائحة الثوم، يمكن خلط القليل من العسل والزنجبيل ووضع الخليط على فروة الرأس وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر.


وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس وصفة الخل للتخلص من قشرة فروة الرأس

يساعد الخل في علاج حكة الجلد، كما يعمل على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة فروة الرأس، ولذلك ينصح بوضع كمية متساوية من الخل الأبيض مع الماء على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية.


وصفات للتخلص من قشرة فروة الرأس


وصفة جل الصبار للتخلص من قشرة فروة الرأس

يحتوى جل الصبار على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ولهذا ينصح بإضافة بعض الجل على فروة الرأس ثم تركه عدة دقائق ثم غسل الشعر باستخدام شامبو طبي مضاد للقشرة أو شامبو خفيف.







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