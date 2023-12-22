وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس.. خطوات بسيطة

(MENAFN
- Youm7) يواجه الكثير من الأشخاص مشكلة قشرة فروة الرأس، والتي تتسبب في شعورهم بالانزعاج والإحراج عند تراكمها على الكتفين، خاصة مع ارتداء ملابس ألوانها داكنة، وللتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "boldsky
".
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس
وصفة صودا الخبز للتخلص من قشرة فروة الرأس
تساعد صودا الخبز على علاج قشرة الرأس والتخلص من خلايا الجلد الميتة، وذلك من خلال إضافة صودا الخبز إلى الشامبو عند غسل الشعر، مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية .
طرق طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس
وصفة الثوم للتخلص من قشرة فروة الرأس
يساعد الثوم على علاج قشرة فروة الرأس وذلك لأنه يحتوى على مضاد للفطريات، كما يعتبر من العلاجات الشعبية القديمة، ولهذا ينصح بسحق فص أو فصين من الثوم، و خلطهما بالماء، ووضعهما على فروة الرأس، وللتخلص من رائحة الثوم، يمكن خلط القليل من العسل والزنجبيل ووضع الخليط على فروة الرأس وتركه لعدة دقائق ثم غسل الشعر.
وصفات طبيعية للتخلص من قشرة فروة الرأس وصفة الخل للتخلص من قشرة فروة الرأس
يساعد الخل في علاج حكة الجلد، كما يعمل على قتل الفطريات والبكتيريا المسببة لقشرة فروة الرأس، ولذلك ينصح بوضع كمية متساوية من الخل الأبيض مع الماء على فروة الرأس لمدة نصف ساعة، ثم غسل الشعر مع تكرار الوصفة عند كل استحمام للحصول على نتيجة إيجابية.
وصفات للتخلص من قشرة فروة الرأس
وصفة جل الصبار للتخلص من قشرة فروة الرأس
يحتوى جل الصبار على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، ولهذا ينصح بإضافة بعض الجل على فروة الرأس ثم تركه عدة دقائق ثم غسل الشعر باستخدام شامبو طبي مضاد للقشرة أو شامبو خفيف.
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