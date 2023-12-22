التنظيف الجيد ورش اللافندر وزيت النعناع.. خطوات مهمة للتخلص من الهاموش

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- Youm7) الحشرات الطائرة وخاصة الهاموش في المنزل تواجدها قد يقلق أفراد الأسرة وخاصة ربة الأسرة كونها المسئولة عن نظافتها، وهذه الحشرات تعد ناقلة للأمراض ومقلقة بشكل خطير في هذا الشأن، وللتخلص من الهاموش والحشرات الطائرة في المنزل ، يمكنك اتباع بعض الإجراءات البسيطة التالية التي ذكرها موقع" thespruce" ليكون المنزل نظيفا وهادئا، ومنها:
إغلاق الفتحات:
تأكدي من إغلاق جميع فتحات المنزل والثنايا في النوافذ والأبواب بشكل جيد. وقومى بإصلاح أي شقوق أو ثغرات صغيرة بواسطة السيليكون أو الشريط اللاصق لمنع دخول الحشرات.
استخدام شبكات الحشرات:
عليك بتركيب شبكات الحشرات على النوافذ والأبواب لمنع دخول أى هاموش والحشرات الطائرة. وتأكدي من أن الشبكات سليمة وخالية من الثغرات الصغيرة.
تجنبي الإضاءة الزائدة:
تجنبي استخدام الإضاءة الزائدة في الليل، وخاصة بالقرب من النوافذ. قد تجذب الأضواء الساطعة الحشرات الطائرة. ويفضل استخدام الستائر المظلمة أو الستائر التي تحجب الضوء للحد من الجذب.
تنظيف المنزل بانتظام:
حافظي على نظافة المنزل والتخلص من الفضلات والبقايا التي قد تجذب الحشرات. وقومي بتنظيف الأرضيات والأسطح وتفريغ سلة المهملات بانتظام.
زيت اللافندر
استخدام العطور الطبيعية:
بعض العطور الطبيعية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر يعتبرون منتجات طبيعية تبعد البعوض والحشرات الأخرى. يمكنكِ استخدامها في المناطق التي تتراكم فيها الحشرات.
استخدام مبيدات الحشرات:
في حالة تكرار ظهور الهاموش والحشرات الطائرة بشكل مستمر، يمكنكِ استخدام مبيدات الحشرات المنزلية المتاحة في الأسواق. ولابد من قراءة واتباع تعليمات الاستخدام بعناية وتجنب استخدامها بالقرب من الأطعمة أو المناطق التي يمكن أن يصل الأطفال أو الحيوانات الأليفة إليها.
الاحتفاظ بالمساحات الخارجية نظيفة:
حافظي على نظافة الفناء الخارجي والحدائق وتخلصي من الفضلات والماء الزائد الذي يمكن أن يجذب الحشرات.
استدعاء خبير مكافحة الآفات:
إذا جربتِ الحلول السابقة دون جدوى وظل وجود الهاموش والحشرات الطائرة مشكلة مستمرة وصعب التحكم بها، فقد يكون من الأفضل استدعاء خبير مكافحة الآفات المحترف لتقييم الموقف وتقديم الحلول المناسبة.
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