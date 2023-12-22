التنظيف الجيد ورش اللافندر وزيت النعناع.. خطوات مهمة للتخلص من الهاموش

MENAFN - Youm7) الحشرات الطائرة وخاصة الهاموش في المنزل تواجدها قد يقلق أفراد الأسرة وخاصة ربة الأسرة كونها المسئولة عن نظافتها، وهذه الحشرات تعد ناقلة للأمراض ومقلقة بشكل خطير في هذا الشأن، وللتخلص من الهاموش والحشرات الطائرة في المنزل ، يمكنك اتباع بعض الإجراءات البسيطة التالية التي ذكرها موقع" thespruce" ليكون المنزل نظيفا وهادئا، ومنها:





إغلاق الفتحات:



تأكدي من إغلاق جميع فتحات المنزل والثنايا في النوافذ والأبواب بشكل جيد. وقومى بإصلاح أي شقوق أو ثغرات صغيرة بواسطة السيليكون أو الشريط اللاصق لمنع دخول الحشرات.

استخدام شبكات الحشرات:

عليك بتركيب شبكات الحشرات على النوافذ والأبواب لمنع دخول أى هاموش والحشرات الطائرة. وتأكدي من أن الشبكات سليمة وخالية من الثغرات الصغيرة.

تجنبي الإضاءة الزائدة:

تجنبي استخدام الإضاءة الزائدة في الليل، وخاصة بالقرب من النوافذ. قد تجذب الأضواء الساطعة الحشرات الطائرة. ويفضل استخدام الستائر المظلمة أو الستائر التي تحجب الضوء للحد من الجذب.

تنظيف المنزل بانتظام:

حافظي على نظافة المنزل والتخلص من الفضلات والبقايا التي قد تجذب الحشرات. وقومي بتنظيف الأرضيات والأسطح وتفريغ سلة المهملات بانتظام.

زيت اللافندر





استخدام العطور الطبيعية:

بعض العطور الطبيعية مثل زيت النعناع أو زيت اللافندر يعتبرون منتجات طبيعية تبعد البعوض والحشرات الأخرى. يمكنكِ استخدامها في المناطق التي تتراكم فيها الحشرات.





استخدام مبيدات الحشرات:



في حالة تكرار ظهور الهاموش والحشرات الطائرة بشكل مستمر، يمكنكِ استخدام مبيدات الحشرات المنزلية المتاحة في الأسواق. ولابد من قراءة واتباع تعليمات الاستخدام بعناية وتجنب استخدامها بالقرب من الأطعمة أو المناطق التي يمكن أن يصل الأطفال أو الحيوانات الأليفة إليها.

الاحتفاظ بالمساحات الخارجية نظيفة:



حافظي على نظافة الفناء الخارجي والحدائق وتخلصي من الفضلات والماء الزائد الذي يمكن أن يجذب الحشرات.





استدعاء خبير مكافحة الآفات:



إذا جربتِ الحلول السابقة دون جدوى وظل وجود الهاموش والحشرات الطائرة مشكلة مستمرة وصعب التحكم بها، فقد يكون من الأفضل استدعاء خبير مكافحة الآفات المحترف لتقييم الموقف وتقديم الحلول المناسبة.

