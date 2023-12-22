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5 أخطاء فى استخدام غسالة الأطباق تؤثر على كفاءة تنظيفها

12/22/2023 11:19:49 PM
(MENAFN- Youm7) على الرغم من عدم توفر غسالة أطباق في كل منزل، ولكن هناك عددا كبيرا من الفتيات يحرصن على اقتنائها عند تجهيز المنزل الجديد، فهي واحدة من أدوات التنظيف التى توفر الكثير من الوقت والجهد في المطبخ، ولكن إذا لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة فمن المحتمل ألا تنظف الأطباق بشكل جيد، فتعرفى على أبرز هذه الأخطاء وفقًا لما جاء في موقع betterhomes.


غسالة الأطباق


عدم الشطف المسبق بالتساوى:

البعض يقوم بوضع الأطباق داخل الغسالة بدون الشطف المسبق للأوانى قبل وضعها في الغسالة افتراضًا أن الغسالة سوف تقوم بكل شيء، لكن الأفضل شطف الأواني قبل دخولها الغسالة.

التحميل غير السليم:

يتخطى العديد من الأشخاص عملية الشطف، ويحملون العناصر غير الآمنة لغسالة الأطباق، ويثقلون كاهل الرفوف بدون معرفة الحمولة المطلوبة، هذا الخطأ يتسبب في عدم تنظيف الأواني بشكل جيد، أيضًا لا بد من النظر إلى دليل المستخدم قبل البدء في ثقل الغسالة بالأوانى.

عدم استخدام المنظفات المناسبة:

البعض يستسهل وضع جميع منتجات التنظيف المتاحة لديه افتراضًا أن الأواني سوف تحصل على تنظيف سريع، لكن يفضل استخدام المسحوق المخصص لها، حفاظًا عليها من الصدأ، أو التسبب في كشط أي أسطح بداخل الغسالة.

عدم غسل غسالة الأطباق:

البعض يعتقد أن غسالة الأطباق تقوم بتنظيف نفسها، لكن هذا اعتقاد خاطئ، فهناك بقايا طعام عالقة تتراكم بداخلها فلا بد من تنظيفها بشكل يومي عقب كل استخدام، ويفضل أن تقوم
بإجراء دورة تنظيف كاملة باستخدام منظف غسالة الأطباق مرة كل شهر، يمكن إضافة بعض المنظفات الأكثر أمنا للتخلص من رائحة العفن، أو يفضل تنظيفها بعمق كل 6-12 شهرًا عن طريق فك جميع الأرفف
والتخلص من أي بقايا عالقة.

إهمال نظافة المرشحات:

احرصى على أن تتخلصى من العفن والروائح عن طريق فتح باب غسالة الأطباق بعد الغسيل بشكل متكرر لتقل البكتيريا قبل نموها.


غسالة الأطباق وطرق الحفاظ عليها





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