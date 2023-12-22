5 أخطاء فى استخدام غسالة الأطباق تؤثر على كفاءة تنظيفها

(MENAFN
- Youm7) على الرغم من عدم توفر غسالة أطباق في كل منزل، ولكن هناك عددا كبيرا من الفتيات يحرصن على اقتنائها عند تجهيز المنزل الجديد، فهي واحدة من أدوات التنظيف التى توفر الكثير من الوقت والجهد في المطبخ، ولكن إذا لم يتم استخدامها بطريقة صحيحة فمن المحتمل ألا تنظف الأطباق بشكل جيد، فتعرفى على أبرز هذه الأخطاء وفقًا لما جاء في موقع betterhomes.
غسالة الأطباق
عدم الشطف المسبق بالتساوى:
البعض يقوم بوضع الأطباق داخل الغسالة بدون الشطف المسبق للأوانى قبل وضعها في الغسالة افتراضًا أن الغسالة سوف تقوم بكل شيء، لكن الأفضل شطف الأواني قبل دخولها الغسالة. التحميل غير السليم:
يتخطى العديد من الأشخاص عملية الشطف، ويحملون العناصر غير الآمنة لغسالة الأطباق، ويثقلون كاهل الرفوف بدون معرفة الحمولة المطلوبة، هذا الخطأ يتسبب في عدم تنظيف الأواني بشكل جيد، أيضًا لا بد من النظر إلى دليل المستخدم قبل البدء في ثقل الغسالة بالأوانى. عدم استخدام المنظفات المناسبة:
البعض يستسهل وضع جميع منتجات التنظيف المتاحة لديه افتراضًا أن الأواني سوف تحصل على تنظيف سريع، لكن يفضل استخدام المسحوق المخصص لها، حفاظًا عليها من الصدأ، أو التسبب في كشط أي أسطح بداخل الغسالة. عدم غسل غسالة الأطباق:
البعض يعتقد أن غسالة الأطباق تقوم بتنظيف نفسها، لكن هذا اعتقاد خاطئ، فهناك بقايا طعام عالقة تتراكم بداخلها فلا بد من تنظيفها بشكل يومي عقب كل استخدام، ويفضل أن تقوم إهمال نظافة المرشحات:
بإجراء دورة تنظيف كاملة باستخدام منظف غسالة الأطباق مرة كل شهر، يمكن إضافة بعض المنظفات الأكثر أمنا للتخلص من رائحة العفن، أو يفضل تنظيفها بعمق كل 6-12 شهرًا عن طريق فك جميع الأرفف
والتخلص من أي بقايا عالقة.
احرصى على أن تتخلصى من العفن والروائح عن طريق فتح باب غسالة الأطباق بعد الغسيل بشكل متكرر لتقل البكتيريا قبل نموها.
غسالة الأطباق وطرق الحفاظ عليها
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