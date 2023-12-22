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صادرات السلع الزراعية تتجاوز مليارى دولار خلال 9 أشهر من العام الجارى

12/22/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Youm7) حققت الصادرات المصرية من السلع الزراعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .



وقالت بيانات الجهاز، إن إجمالى الصادرات المصرية بلغت قيمتها نحو ملياري و824 مليون دولار في الفترة من شهر يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو ملياري و564 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 260 مليون و369 ألف دولار.



وتشير البيانات، إلى أن قائمة أهم السلع التى ارتفعت صادراتها تضمنت كلا من المانجو وبلغت قيمة صادراته نحو 69 مليون و257 ألف دولار في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 2023، مقابل 46 مليون و104 ألف دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 23 مليون و153 ألف دولار، يليها فاصوليا يابسة وبلغت قيمة صادراتها نحو 48 مليون و980 ألف دولار، خلال العام الجاري، مقابل 11 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي 2022 ، بزيادة بلغت قيمتها نحو 37 مليون و950 ألف دولار.



وشملت القائمة أيضا صادرات مصر من البصل وبلغت قيمة صادراته نحو 157 مليون و233 ألف دولار في الفترة المذكورة من العام الجاري 2023، بينما كانت نحو 104 مليون و921 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 52 مليون و302 ألف دولار.












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