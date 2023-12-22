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هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 4.1%

12/22/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، تراجع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 4.1%، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، يليه قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.3%، على التوالي.



وانخفضت قطاعات البنوك، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.2%، على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والسياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.5%، 4.8%، 3.9%، على التوالي، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.3%، 0.2%، على الترتيب.



وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.



وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.117 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.3 مليار جنيه إلى 344.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.












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