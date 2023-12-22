هبوط 11 قطاعًا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها المقاولات بنسبة 4.1%

(MENAFN
- Youm7) تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، تراجع 11 قطاعًا على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 4.1%، أعقبهما قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 4%، يليه قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.6%، 2.3%، على التوالي، وهبطت قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.8%، 1.3%، على التوالي.
وانخفضت قطاعات البنوك، والخدمات التعليمية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.6%، 0.2%، على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والسياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 5.5%، 4.8%، 3.9%، على التوالي، وصعد قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.3%، 0.2%، على الترتيب.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 24305.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى- ثالث أسبوع في شهر ديسمبر- فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 5389.40 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 7764.52 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 29377.40 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 6296.91 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 7.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.666 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.127 تريليون جنيه إلى 1.117 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.9%، فيما ارتفع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 343.3 مليار جنيه إلى 344.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.3%.
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