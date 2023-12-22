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أسعار الدواجن اليوم تسجل 60 جنيها تسليم أرض المزرعة

12/22/2023 11:19:45 PM
(MENAFN- Youm7) تشهد أسعار الدواجن في مصر اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في كافة الأسواق للمستهلكين ليسجل كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة 60 جنيها بينما في السوق للمستهلكين بين 70 إلى 73 جنيهًا، حسب المنطقة وبحسب كل محافظة.



وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة عند 60 إلى 62 جنيها، في حين يصل السعر النهائي للمستهلك في الأسواق بين 70 إلى 73 جنيها للكيلو وسط استقرار في معروض الدواجن، وفق ما أوردته شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية التي ترصد تطور سعر الفراخ في الأسواق.



أما عن أسعار البيض في الأسواق اليوم، تواصل الاستقرار عند 123 جنيها لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة، وتصل المستهلكين 150 جنيها، وبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 145 جنيها وتصل المستهلكين بين 160 إلى 165 جنيها، وكرتونة البيض الأحمر تسجل 125 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 140 إلى 145 جنيها.
















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