الأعلى للثقافة يصدر قريبا التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة

(MENAFN
- Youm7) استمرارا لاحتفاء وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة
بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، يصدر المجلس الأعلى للثقافة كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة"، قريبا، من إعداد وتقديم الدكتورة قدرية سعيد ومروة عصام الدين، تصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماحى.
يتضمن الكتاب توثيق بطولات ترويها لنا ذاكرة أبطال أكتوبر بشهاداتهم الحية على أحداث صنعوها بدمائهم على خط النار لتحقيق المجد وليسطروا النصر، ويتذكرون بعد 50 عاماً تفاصيل حرب الكرامة وكيف سطروا التاريخ بحروف من نور في ملحمة وطنية صنعها جيل نادر من الأبطال البواسل، فهم حقاً جيل استثنائي في كل شيء.
الكتاب يحمل تفاصيل هذه المعركة التي صنعها أبطال القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة، والتي تناغمت وتكاملت لتصنع أيقونة تاريخة عالمية تدرس الآن في مختلفة الكليات العسكرية بالعالم، وكيف كانت اللحظات العصيبة هي الدافع والذخيرة لصناعة الأمجاد.
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