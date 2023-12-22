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الأعلى للثقافة يصدر قريبا التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة

12/22/2023 11:19:41 PM
(MENAFN- Youm7) استمرارا لاحتفاء وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة
بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، يصدر المجلس الأعلى للثقافة كتاب "التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة"، قريبا، من إعداد وتقديم الدكتورة قدرية سعيد ومروة عصام الدين، تصميم الغلاف الفنان عبد العزيز السماحى.

‎يتضمن الكتاب توثيق بطولات ترويها لنا ذاكرة أبطال أكتوبر بشهاداتهم الحية على أحداث صنعوها بدمائهم على خط النار لتحقيق المجد وليسطروا النصر، ويتذكرون بعد 50 عاماً تفاصيل حرب الكرامة وكيف سطروا التاريخ بحروف من نور في ملحمة وطنية صنعها جيل نادر من الأبطال البواسل، فهم حقاً جيل استثنائي في كل شيء.

الكتاب يحمل تفاصيل هذه المعركة التي صنعها أبطال القوات المسلحة بأسلحتها المختلفة، والتي تناغمت وتكاملت لتصنع أيقونة تاريخة عالمية تدرس الآن في مختلفة الكليات العسكرية بالعالم، وكيف كانت اللحظات العصيبة هي الدافع والذخيرة لصناعة الأمجاد.







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