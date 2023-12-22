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كل ما تريد معرفته عن مسابقة أنا المصرى قبل إعلان الفائزين

12/22/2023 11:19:41 PM
(MENAFN- Youm7) ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى " للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، يوم الاثنين المقبل، وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين نستعرض فى نقاط تفاصيل المسابقة.

مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب تنقسم إلى خمس جوائز، المركز الأول يحصد 20 ألف جنيه، والثانى 15 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، والرابع 7 آلاف جنيه، والخامس 5 آلاف جنيه.


وكان من شروط التقدم للمسابقة..

ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، أن يكون مصرى الجنسية.

يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، ومدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.

يقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم فى المسابقة من أى جهة أخرى من قبل.


جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من المسابقة فازت بالجائزة الخامسة فيها أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة ذهبت لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبدالمنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين أغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبدالغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، وذهبت الجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يا بلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.







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