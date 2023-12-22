كل ما تريد معرفته عن مسابقة أنا المصرى قبل إعلان الفائزين

(MENAFN
- Youm7) ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، حفلا فنيا للإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "أنا المصرى " للأغنية الوطنية للشباب فى نسختها السادسة، يوم الاثنين المقبل، وقبل الإعلان عن أسماء الفائزين نستعرض فى نقاط تفاصيل المسابقة.
مسابقة أنا المصرى للأغنية الوطنية للشباب تنقسم إلى خمس جوائز، المركز الأول يحصد 20 ألف جنيه، والثانى 15 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، والرابع 7 آلاف جنيه، والخامس 5 آلاف جنيه.
وكان من شروط التقدم للمسابقة..
ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد عن 45 عاما، أن يكون مصرى الجنسية.
يحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، ومدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد عن 10 دقائق.
يقدم المتسابق إقرارا موقع من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم فى المسابقة من أى جهة أخرى من قبل.
جدير بالذكر أن النسخة الخامسة من المسابقة فازت بالجائزة الخامسة فيها أغنية "بحبك من سكات" غناء مريم عزيز، والجائزة الرابعة ذهبت لأغنية "أجمل بلاد الكون" غناء أحمد عبدالمنعم، والجائزة الثالثة مناصفة بين أغنية "أنا الكلمة" غناء إيمان عبدالغنى، وأغنية "مرات الشهيد" غناء أمنية حسن، وذهبت الجائزة الثانية مناصفة بين أغنية "مصر تقدر" غناء شهاب محمد، وأغنية "باختصار" غناء أحمد شرف، وذهبت الجائزة الأولى مناصفة بين أغنية "أؤمرينى يا بلادي" غناء محمد زين، وأغنية "دى مصر" غناء محمد سراج.
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