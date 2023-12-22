لقاءات تثقيفية فى الغربية احتفالا باليوم العالمى للغة العربية

(MENAFN
- Youm7) استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة
برئاسة عمرو البسيونى، فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وذلك من خلال محاضرة تثقيفية عقدت بقصر ثقافة طنطا، تحت عنوان "لغة الضاد"، بحضور الشاعر مصطفى منصور، رئيس النادي الأدبي المركزي السابق بالغربية، ومدير النشاط الثقافي بجامعة طنطا.
وقال الشاعر مصطفى منصور إن اللغة العربية أهم ما يميزها أن اللفظ له أكثر من دلالة ورمز ومعنى، فهي كائن حي تتطور بفعل التطور، فقد دخل على اللغة 3000 كلمة من اللغات الأخرى، منها اللاتينية، والرومانية، والفارسية.
وأضاف رئيس النادي الأدبي المركزي السابق أن قضية الوعي وبناء الإنسان من أهم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها ووضعها في المقام الأول، لافتا إلى كون الثقافة بمفهومها تعني أسلوب حياة، مضيفا أنها مجموعة من القيم والتقاليد والعادات التي تحكم شعبا من الشعوب أو مجموعة من المجموعات.
وأوضح منصور أن اللغة كائن حي يتحرك بيننا إذا فقدناها وابتعدنا عنها فقدنا الثقافة والوعي والحوار والهوية وتعرضنا للانهيار، وأشار إلى أن التربية والنشأة لها عامل مهم بما فيها الأنشطة الطلابية، والتي تتضمن التربية الدينية والمسرحية والفنية والرياضية، بهدف المشاركة الإيجابية وشغل مساحة في تفريغ الطاقة الداخلية في شيء مفيد ومهم.
وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش استقبل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا عددا من طلبة وطالبات المدارس، وذلك للمشاركة في فعاليات ورشة للحكي، تناولت استعراض أهم المحيطات والبحار في العالم، وأبرز المدن والعواصم العالمية الساحلية.
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