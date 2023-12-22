لقاءات تثقيفية فى الغربية احتفالا باليوم العالمى للغة العربية

MENAFN - Youm7) استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافةبرئاسة عمرو البسيونى، فى الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية، وذلك من خلال محاضرة تثقيفية عقدت بقصر ثقافة طنطا، تحت عنوان "لغة الضاد"، بحضور الشاعر مصطفى منصور، رئيس النادي الأدبي المركزي السابق بالغربية، ومدير النشاط الثقافي بجامعة طنطا.

وقال الشاعر مصطفى منصور إن اللغة العربية أهم ما يميزها أن اللفظ له أكثر من دلالة ورمز ومعنى، فهي كائن حي تتطور بفعل التطور، فقد دخل على اللغة 3000 كلمة من اللغات الأخرى، منها اللاتينية، والرومانية، والفارسية.

وأضاف رئيس النادي الأدبي المركزي السابق أن قضية الوعي وبناء الإنسان من أهم القضايا التي ينبغي الاهتمام بها ووضعها في المقام الأول، لافتا إلى كون الثقافة بمفهومها تعني أسلوب حياة، مضيفا أنها مجموعة من القيم والتقاليد والعادات التي تحكم شعبا من الشعوب أو مجموعة من المجموعات.

وأوضح منصور أن اللغة كائن حي يتحرك بيننا إذا فقدناها وابتعدنا عنها فقدنا الثقافة والوعي والحوار والهوية وتعرضنا للانهيار، وأشار إلى أن التربية والنشأة لها عامل مهم بما فيها الأنشطة الطلابية، والتي تتضمن التربية الدينية والمسرحية والفنية والرياضية، بهدف المشاركة الإيجابية وشغل مساحة في تفريغ الطاقة الداخلية في شيء مفيد ومهم.

وضمن فعاليات ثقافة الغربية المنفذة بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش استقبل قصر ثقافة الطفل بمدينة طنطا عددا من طلبة وطالبات المدارس، وذلك للمشاركة في فعاليات ورشة للحكي، تناولت استعراض أهم المحيطات والبحار في العالم، وأبرز المدن والعواصم العالمية الساحلية.