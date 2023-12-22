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افتتاح معرض أرض للفنانة إيمان عزت بجاليرى مصر غدا

12/22/2023 11:19:40 PM
(MENAFN- Youm7) يستعد جاليرى مصر
لافتتاح معرض التصوير الفردى "أرض" للفنانة إيمان عزت، غدا فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر العرض حتى 10 يناير 2024.



الفنانة إيمان عزت حاصلة على بكالوريوس كلية التربية النوعية قسم تربية فنية كفر الشيخ 1995، وماجستير فى النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة 2007، وحصلت على دكتوراه فى فلسفة التربية الفنية جامعة القاهره 2012.



إيمان عزت قدمت العديد من المعارض الخاصة والتي منها، معرض بجاليرى المشربية للفنون 2008، ومعرض بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة - القاهرة 2009 ، ومعرض بجاليرى بورترية ( رسم ) 2009 ، ومعرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أبريل 2019 ، ومعرض ( غزل البنات ) بجاليرى ( نيل آرت ) بالزمالك - ديسمبر 2021.



ومن بين الجوائز التى نالتها الفنانة، لجائزة الثالثة فى الجرافيك من صالون الشباب الحادى عشر 1999، وجائزة شهادة الصالون من صالون الشباب الثالث عشر 2001، وجائزة وشهادة الصالون من صالون الشباب الرابع عشر 2003 ، والجائزة الثانية في الجرافيك - صالون الشباب السابع عشر 2005، وجائزة الصالون من صالون الشباب الثامن عشر 2007 ، وجائزة الإقتناء من هيئة قصور الثقافة فى بينالى بورسعيد القومى الثامن بمتحف النصر للفن الحديث ومكتبة مبارك العامة ببورسعيد مارس 2009.












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