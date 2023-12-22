افتتاح معرض أرض للفنانة إيمان عزت بجاليرى مصر غدا

(MENAFN
- Youm7) يستعد جاليرى مصر
لافتتاح معرض التصوير الفردى "أرض" للفنانة إيمان عزت، غدا فى تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر العرض حتى 10 يناير 2024.
الفنانة إيمان عزت حاصلة على بكالوريوس كلية التربية النوعية قسم تربية فنية كفر الشيخ 1995، وماجستير فى النحت بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة 2007، وحصلت على دكتوراه فى فلسفة التربية الفنية جامعة القاهره 2012.
إيمان عزت قدمت العديد من المعارض الخاصة والتي منها، معرض بجاليرى المشربية للفنون 2008، ومعرض بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة - القاهرة 2009 ، ومعرض بجاليرى بورترية ( رسم ) 2009 ، ومعرض بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية أبريل 2019 ، ومعرض ( غزل البنات ) بجاليرى ( نيل آرت ) بالزمالك - ديسمبر 2021.
ومن بين الجوائز التى نالتها الفنانة، لجائزة الثالثة فى الجرافيك من صالون الشباب الحادى عشر 1999، وجائزة شهادة الصالون من صالون الشباب الثالث عشر 2001، وجائزة وشهادة الصالون من صالون الشباب الرابع عشر 2003 ، والجائزة الثانية في الجرافيك - صالون الشباب السابع عشر 2005، وجائزة الصالون من صالون الشباب الثامن عشر 2007 ، وجائزة الإقتناء من هيئة قصور الثقافة فى بينالى بورسعيد القومى الثامن بمتحف النصر للفن الحديث ومكتبة مبارك العامة ببورسعيد مارس 2009.
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