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فان جوخ يقطع الجزء السفلى من أذنه فى مثل هذا اليوم

12/22/2023 11:19:40 PM
(MENAFN- Youm7) فى 23 ديسمبر 1888، قطع الرسام الهولندى فنسنت
فان جوخ ، الذى كان يعانى من اكتئاب حاد، الجزء السفلى من أذنه اليسرى بشفرة الحلاقة أثناء إقامته فى آرل بفرنسا، ووثق لاحقًا الحدث فى لوحة بعنوان صورة شخصية بأذن عليها ضمادة.

ولد فينسنت ويليم فان جوخ فى 30 مارس 1853 فى هولندا، وكان يتمتع بشخصية صعبة وعصبية وعمل دون جدوى فى معرض فنى ثم واعظًا بين عمال المناجم الفقراء فى بلجيكا.

فى عام 1880 قرر أن يصبح فنانا، وقدم لوحته "أكلة البطاطس" 1885، وبعض اللوحات تروى الجانب المظلم والكئيب والذى يعكس التجارب التى مر بها بين الفلاحين وعمال المناجم الفقراء.

وفى عام 1886 انتقل فان جوخ إلى باريس، حيث عاش شقيقه الأصغر ثيو، الذى كان مقربًا منه، وهو تاجر أعمال فنية وقدم الدعم الكامل لشقيقه ماليًا وقدمه إلى عدد من الفنانين، من بينهم بول جوجان وكاميل بيسارو وجورج سورا، وتأثر أسلوب فان جوخ الفنى بهؤلاء وغيرهم من الرسامين، وبدأ فى استخدام المزيد من الألوان.

وفى عام 1888 استأجر فان جوخ منزلاً فى آرل فى جنوب فرنسا، حيث كان يأمل فى إنشاء مستعمرة للفنانين، رسم فان جوخ مشاهد حية من الريف بالإضافة إلى صور ثابتة، بما فى ذلك سلسلة عباد الشمس الشهيرة، جاء غوغان ليقيم معه في آرل وعمل الرجلان معًا لمدة شهرين تقريبًا، ومع ذلك، تطورت التوترات وفي 23 ديسمبر، وفي نوبة من الخرف، هدد فان جوخ صديقه بسكين قبل أن ينتحر ويشوه شحمة أذنه.







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