فان جوخ يقطع الجزء السفلى من أذنه فى مثل هذا اليوم

(MENAFN
- Youm7) فى 23 ديسمبر 1888، قطع الرسام الهولندى فنسنت
فان جوخ ، الذى كان يعانى من اكتئاب حاد، الجزء السفلى من أذنه اليسرى بشفرة الحلاقة أثناء إقامته فى آرل بفرنسا، ووثق لاحقًا الحدث فى لوحة بعنوان صورة شخصية بأذن عليها ضمادة.
ولد فينسنت ويليم فان جوخ فى 30 مارس 1853 فى هولندا، وكان يتمتع بشخصية صعبة وعصبية وعمل دون جدوى فى معرض فنى ثم واعظًا بين عمال المناجم الفقراء فى بلجيكا.
فى عام 1880 قرر أن يصبح فنانا، وقدم لوحته "أكلة البطاطس" 1885، وبعض اللوحات تروى الجانب المظلم والكئيب والذى يعكس التجارب التى مر بها بين الفلاحين وعمال المناجم الفقراء.
وفى عام 1886 انتقل فان جوخ إلى باريس، حيث عاش شقيقه الأصغر ثيو، الذى كان مقربًا منه، وهو تاجر أعمال فنية وقدم الدعم الكامل لشقيقه ماليًا وقدمه إلى عدد من الفنانين، من بينهم بول جوجان وكاميل بيسارو وجورج سورا، وتأثر أسلوب فان جوخ الفنى بهؤلاء وغيرهم من الرسامين، وبدأ فى استخدام المزيد من الألوان.
وفى عام 1888 استأجر فان جوخ منزلاً فى آرل فى جنوب فرنسا، حيث كان يأمل فى إنشاء مستعمرة للفنانين، رسم فان جوخ مشاهد حية من الريف بالإضافة إلى صور ثابتة، بما فى ذلك سلسلة عباد الشمس الشهيرة، جاء غوغان ليقيم معه في آرل وعمل الرجلان معًا لمدة شهرين تقريبًا، ومع ذلك، تطورت التوترات وفي 23 ديسمبر، وفي نوبة من الخرف، هدد فان جوخ صديقه بسكين قبل أن ينتحر ويشوه شحمة أذنه.
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