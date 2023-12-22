تأجيل إطلاق Spacex لمهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة لشركة Axiom Space

MENAFN - Youm7) أعلنت وكالة الفضاء "ناسا"، أنه تم تأجيل إطلاق رواد الفضاء الخاص التالي لشركة SpaceX حتى منتصف يناير، حيث كانت الشركة تخطط لإطلاق مهمة Axiom Space's Ax-3 إلى محطة الفضاء الدولية في 9 يناير، ومع ذلك، فقد تأخر الجدول الزمني بما يزيد قليلاً عن أسبوع، حتى 17 يناير.

وفقا لما ذكره موقع "space"، قال مسئولو الوكالة اليوم في منشور على X، إن التأخير يرجع إلى الظروف الجوية غير المواتية الأخيرة والتغيرات في بيان إطلاق SpaceX، وسيتم الإطلاق على متن صاروخ SpaceX Falcon 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، وسيرسل أربعة أشخاص نحو محطة الفضاء الدولية في كبسولة Dragon.

كما يشير اسمها، فإن Ax-3 هي مهمة رواد الفضاء الخاصة الثالثة إلى محطة الفضاء الدولية التي تنظمها شركة Axiom Space ومقرها هيوستن.



تستخدم جميع هذه الرحلات أجهزة SpaceX لإرسال أطقم مكونة من أربعة أشخاص إلى المختبر المداري في مهام تستغرق حوالي أسبوعين، الأول هو Ax-1، الذى تم إطلاقه في أبريل 2022، وتبعه Ax-2 في مايو من هذا العام.

سيتم قيادة Ax-3 بواسطة رائد الفضاء السابق في وكالة ناسا مايكل لوبيز أليجريا، الذي يعمل الآن في شركة Axiom Space.

وسينضم إلى لوبيزأليجريا العقيد في سلاح الجو الإيطالي والتر فيلادي، الذي طار إلى الفضاء شبه المداري مع فيرجن جالاكتيك في يونيو من هذا العام، ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية ماركوس واندت، وألبير جيزيرافشي.

وأدى الطقس القاسي إلى تأخير عدد من عمليات إطلاق شركة SpaceX من ساحل الفضاء في فلوريدا مؤخرًا، مما أثر على المهام الأخرى المدرجة في قائمة الشركة مثل Ax-3.