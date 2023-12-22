خطوات ترجمة الكلام باستخدام زر الإجراء في Iphone

MENAFN - Youm7) إذا كان لديك ‌iPhone‌ مزود بزر إجراء، مثل iPhone 15 Pro ، فإن تحديث برنامج iOS 17.2 من Apple يوفر خيار ترجمة جديدًا للزر الذي يسمح لك بترجمة المحادثات المباشرة إلى لغات متعددة، وفقاً لموقع macrumors.

وفقًا لشركة Apple ، فإن الترجمة ليست دقيقة فحسب، ولكنها أيضًا تراعي السياق، مما يضمن التقاط الفروق الدقيقة والعامية بشكل فعال، يجب أن تكون هذه الميزة بمثابة إنقاذ للمسافرين والطلاب وأي شخص يتعلم لغة ما.

كيفية تعيين وظيفتين لزر الإجراء

قبل استخدام وظيفة الترجمة، من المهم اختيار اللغة التي تريد ترجمتها، ويمكنك القيام بذلك عبر تطبيق الترجمة المدمج في Apple، على الشاشة الرئيسية للتطبيق، استخدم علامات الرتبة الموجودة بجوار اللغات لتحديد اختيارك.

بمجرد اختيار لغاتك، تصبح جاهزًا لتحديد خيار الترجمة لزر الإجراء.





1- افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone‌ الخاص بك.

2- اضغط على زر الإجراء.

3- اسحب إلى خيار الترجمة لتمكينه.

لترجمة كلامك إلى اللغة التي اخترتها، ما عليك سوى الضغط مع الاستمرار على زر الإجراء الموجود على ‌iPhone‌ وابدأ في التحدث، استمر في الضغط باستمرار على الزر للمدة التي تريد فيها التقاط الكلام.