جميع نسخ Iphone 16 ستعمل بمعالجات جديدة.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) طرحت أبل تحديث iOS 17 بعد فترة وجيزة من إطلاق أحدث هواتفها الذكية – طرازات iPhone 15 وiPhone 15 Pro، ومن المتوقع أن يطلق عملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو نظام التشغيل iOS 18 بعد الكشف عن طراز iPhone 16 في سبتمبر 2024.

ومع ذلك، بدأت الشركة بالفعل العمل على إصدار iOS القادم والذي من المتوقع إصداره في النسخة التجريبية في يونيو، ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors، كشفت أكواد إصدارات التطوير المبكرة لنظام iOS 18 عن تفاصيل الأجهزة حول هواتف iPhone 16 الذكية القادمة.

معالجات سلسلة iPhone 16: ما يمكن توقعه

يتضمن نظام التشغيل القادم، والذي يحمل الاسم الرمزي "Crystal"، إشارات إلى أربعة طرز iPhone لم يتم إصدارها بعد، والتي من المتوقع أن تكون تشكيلة iPhone 16، النماذج المشار إليها هي:

D47 – ‌iPhone 16‌

D48 – ‌iPhone 16‌ Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – ‌iPhone 16 Pro‌ Max

يشير الرمز من نظام التشغيل أيضًا إلى أن جميع طرازات ‌iPhone 16‌ ستستخدم نظامًا جديدًا على الرقاقة (t8140 - تاهيتي)، هذا ما تسميه أبل شريحة A18 داخليًا، تتم الإشارة إلى شريحة A18 فيما يتعلق بالطراز الأساسي ‌iPhone 16‌ و16 Plus (المعروفين مجتمعين باسم D4y داخل أبل) بالإضافة إلى ‌iPhone 16 Pro ‌و16 Pro Max (يشار إليهما باسم D9x داخليًا).

يشير التقرير إلى أنه لم يعثر على أي دليل على وجود "iPhone Urtla" مزعوم كجزء من تشكيلة ‌iPhone 16‌.

وللمقارنة، في تشكيلة iPhone 15، يستخدم الطراز الأساسي ‌ شريحة A16 الأقدم من iPhone 14 Pro، بينما يتميز ‌iPhone 15 Pro‌ الأكثر تكلفة بشريحة A17 Pro الجديدة كليًا، وتحتوي الشريحة الجديدة على نواة GPU إضافية بالإضافة إلى زيادة سرعة الساعة وهي مبنية على منصة 3 نانومتر أكثر كفاءة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تتميز سلسلة ‌iPhone 16‌ بنفس الشريحة العامة في كلا الطرازين الأساسي وPro، وبينما يشير نظام التشغيل إلى استخدام نفس شريحة t8140 لمجموعة ‌iPhone 16‌ بأكملها، ويشير التقرير أيضًا إلى أن شركة أبل قد تختار تغيير الرقائق المستخدمة في مستويات مختلفة من أجهزة iPhone، ويجوز للشركة استخدام العلامة التجارية A18 وA18 Pro لطرازي iPhone 16 وiPhone 16 Pro، على التوالي.

بصرف النظر عن هذا، يحتوي نظام التشغيل أيضًا على إشارات إلى وحدة Broadcom Wi-Fi وBluetooth التي قد تصل مع نطاق ‌iPhone 16‌.