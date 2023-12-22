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إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين هاتفى Iphone 14 Pro Max و Iphone 12 Mini

12/22/2023 11:19:37 PM
(MENAFN- Youm7) تم إطلاق سلسلة iPhone 14 في شهر سبتمبر من العام الماضي في حدث "Far Out" في كوبرتينو، وهناك 4 طرازات في السلسلة تشمل - iPhone 14 وiPhone 14 Plus وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، وباستثناء iPhone 14 Plus.

وكان قد تم طرح iPhone 12 mini قبل بضع سنوات، حيث يتميز بالعديد من الألوان الجديدة وقتها، وهناك بعض الاختلافات وفيما يلي نعرض أبرز هذه الاختلافات:

iPhone 14 Pro Max

البطارية: li-ion 4323
ميلي أمبير.

الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8.

كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2.

الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9.

مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2.

دقة الشاشة:
1290 x 2796 pixels

المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm

شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
وesim )

أو ( dual esim – international).


iPhone 12 mini

الشاشة: شاشة 5.4 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: ببدقة 2340× 1080بيكسل.

المعالج: معالج A14 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: iOS (14.x)
.

البطارية: بقوة 2425 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية:
12 ميجابكسل.







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